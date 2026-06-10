به گزارش خبرگزاری مهر، منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در نخستین روز اجرای ویژه ‌برنامه «مهمان پل طبیعت»، میزبان ۶۰ نفر از خانواده‌های آسیب‌ دیده از جنگ رمضان و تحولات اخیر بود.

این ویژه ‌برنامه در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و با هدف حمایت از خانواده‌های اسکان ‌یافته در مراکز اقامتی و هتل‌های شهر تهران، با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار می‌شود.

در نخستین روز اجرای این طرح، شرکت ‌کنندگان با حضور در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد از ظرفیت‌ها و جاذبه‌های فرهنگی، علمی، گردشگری و تفریحی مجموعه از جمله بوستان آب و آتش، پل طبیعت، آسمان‌نمای گنبد مینا و اقیانوس پارک بهره ‌مند شدند و ساعاتی را در فضایی متفاوت و پرنشاط سپری کردند.

در این برنامه، خانواده‌های حاضر ضمن بازدید از جاذبه‌های شاخص مجموعه، در مجموعه‌ای از فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی نیز حضور یافتند. برگزاری مسابقات و بازی‌های گروهی، اجرای ابربازی‌های خانوادگی با همکاری فدراسیون ورزش‌های همگانی و اهدای جوایز به شرکت ‌کنندگان، بخشی از برنامه‌های پیش‌ بینی‌شده برای افزایش نشاط اجتماعی، تقویت روحیه و ایجاد لحظاتی شاد برای خانواده‌ها، به‌ ویژه کودکان و نوجوانان بود.

ویژه‌ برنامه «مهمان پل طبیعت» با هدف افزایش نشاط اجتماعی، کاهش فشارهای روانی ناشی از شرایط اخیر و ایجاد فضایی شاد، امن و امیدبخش برای خانواده‌ها طراحی شده است. در قالب این طرح، شرکت ‌کنندگان ضمن بهره ‌مندی از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه عباس‌آباد، در برنامه‌های تفریحی، آموزشی و ورزشی متنوع شرکت می‌کنند.

این برنامه به‌ صورت مستمر و روزانه در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد ادامه خواهد داشت و هر روز میزبان گروه‌های جدیدی از خانواده‌های اسکان ‌یافته در مراکز اقامتی شهر تهران خواهد بود. تاکنون حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر برای حضور در این طرح ثبت ‌نام کرده‌اند و پیش ‌بینی می‌شود در روزهای آینده نیز گروه‌های مختلفی از خدمات فرهنگی، گردشگری و تفریحی پیش ‌بینی ‌شده بهره‌ مند شوند.

منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده فرهنگی، گردشگری و تفریحی خود تلاش دارد در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی، زمینه ایجاد لحظاتی آرامش ‌بخش، امیدآفرین و خاطره‌ انگیز را برای خانواده‌هایی که در ماه‌های اخیر با دشواری‌هایی مواجه بوده‌اند فراهم کند.