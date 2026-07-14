سهم کودکان کار اتباع در خراسان رضوی به ۱۴ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حقدادی، ظهر سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بهزیستی اظهار کرد: آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار در سال ۱۳۸۴ تصویب شده و ۱۲ دستگاه در اجرای آن نقش دارند. بر همین اساس، وظیفه بهزیستی در این چرخه، نگهداری از کودکان کار است و شناسایی، جمع‌آوری و دیگر اقدامات مرتبط بر عهده سایر دستگاه‌ها قرار دارد.

رئیس اداره فوریت‌های اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی افزود: مردم معمولا به دلیل شناخته‌شدن بهزیستی در حوزه نگهداری، افزایش کودکان کار در خیابان را به این سازمان نسبت می‌دهند، در حالی که بهزیستی در این بخش نقش مستقیم ندارد.

وی با اشاره به وضعیت کودکان کار اتباع بیان کرد: تعداد این کودکان در دو سال گذشته حدود ۶۰ درصد بوده که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۳۰ درصد رسیده و اکنون به حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است.

حقدادی در ادامه درباره حوزه اعتیاد گفت: درمان اعتیاد یک چرخه کامل از پیشگیری تا درمان، کاهش آسیب و صیانت پس از درمان را شامل می‌شود که هر بخش آن میان دستگاه‌های مختلف از جمله بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی و دیگر نهادها تقسیم شده است.

رئیس اداره فوریت‌های اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی ادامه داد: بهزیستی در بخش پیشگیری از اعتیاد، مراکز درمان اختیاری ماده ۱۵، مراکز ماده ۱۶ و نیز کاهش آسیب فعالیت می‌کند و در حال حاضر حدود ۸۰ مرکز درمان اختیاری و ۱۷ مرکز ماده ۱۶ در استان فعال است.

وی افزود: خراسان رضوی حدود یک‌سوم تخت‌های کشور و یک‌سوم اعتبارات حوزه درمان ماده ۱۶ را در اختیار دارد که این موضوع نشان‌دهنده گستردگی مسئله اعتیاد در استان است.

حقدادی گفت: در حوزه کاهش آسیب نیز ۲۶ نوع خدمت به افراد در معرض ابتلا یا مبتلا به اچ‌آی‌وی و هپاتیت ارائه می‌شود. همچنین بهزیستی بیشتر در حوزه معتادان متجاهر، افراد دارای اعتیادهای سنگین و نیازمند نگهداری و مداخلات قضایی فعالیت دارد.

رئیس اداره فوریت‌های اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به عملکرد بهزیستی در حوزه کودکان کار تصریح کرد: سال گذشته ۳۵۷ کودک کار در مرحله تحویل کودک پذیرش شدند و از سال گذشته تاکنون نیز حدود ۷۷۰ کودک در مراکز این سازمان پذیرش شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: مراکز غربالگری و نگهداری بهزیستی برای پذیرش موقت کودکان کار آمادگی کامل دارند. این کودکان در مراکز موقت تا ۶ ماه و در مراکز دائم تا یک سال نگهداری می‌شوند و در این مدت، خدمات آموزشی، توانبخشی و توانمندسازی به آنان و خانواده‌هایشان ارائه می‌شود.

حقدادی تأکید کرد: هدف نهایی این خدمات، بازگشت کودک به کانون خانواده، توانمندسازی خانواده و جلوگیری از بازگشت دوباره کودک به کار خیابانی است.