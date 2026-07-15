به گزارش خبرگزاری مهر، محدودیتهای برق در استان یزد از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰ در بازههای زمانی دو ساعته و از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰ در بازههای زمانی یک ساعته اعمال میشود.
جدول گروهها و زمانبندی قطع برق استان یزد روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه
ساعت ۹ تا ۱۱ = گروه ۷
ساعت ۱۰ تا ۱۲ = گروه ۸
ساعت ۱۱ تا ۱۳ = گروه ۹
ساعت ۱۲ تا ۱۴ = گروه ۱۰
ساعت ۱۳ تا ۱۵ = گروه ۱
ساعت ۱۴ تا ۱۶ = گروه ۲
ساعت ۱۵ تا ۱۷ = گروه ۳
ساعت ۱۶ تا ۱۸ = گروه ۴
ساعت ۱۸ تا ۱۹ = گروه ۵
ساعت ۱۹ تا ۲۰ = گروه ۷
ساعت ۲۰ تا ۲۱ = گروه ۸
ساعت ۲۱ تا ۲۲ = گروه ۹
از مشترکان گرامی درخواست شده است برای اطلاع از زمان دقیق محدودیت برق محل اشتراک خود، با مراجعه به ربات «برق من» در پیامرسان بله و وارد کردن شناسه قبض برق، برنامه مربوط به اشتراک خود را مشاهده کنند.
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