  1. استانها
  2. یزد
۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

زمان‌بندی قطعی برق گروه‌های مختلف در استان یزد

زمان‌بندی قطعی برق گروه‌های مختلف در استان یزد

یزد - جدول گروه‌های مختلف و زمان‌بندی قطع جریان برق در استان یزد اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محدودیت‌های برق در استان یزد از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰ در بازه‌های زمانی دو ساعته و از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰ در بازه‌های زمانی یک ساعته اعمال می‌شود.

جدول گروه‌ها و زمان‌بندی قطع برق استان یزد روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه

ساعت ۹ تا ۱۱ = گروه ۷

ساعت ۱۰ تا ۱۲ = گروه ۸

ساعت ۱۱ تا ۱۳ = گروه ۹

ساعت ۱۲ تا ۱۴ = گروه ۱۰

ساعت ۱۳ تا ۱۵ = گروه ۱

ساعت ۱۴ تا ۱۶ = گروه ۲

ساعت ۱۵ تا ۱۷ = گروه ۳

ساعت ۱۶ تا ۱۸ = گروه ۴

ساعت ۱۸ تا ۱۹ = گروه ۵

ساعت ۱۹ تا ۲۰ = گروه ۷

ساعت ۲۰ تا ۲۱ = گروه ۸

ساعت ۲۱ تا ۲۲ = گروه ۹

زمان‌بندی قطعی برق گروه‌های مختلف در استان یزد

زمان‌بندی قطعی برق گروه‌های مختلف در استان یزد

زمان‌بندی قطعی برق گروه‌های مختلف در استان یزد

زمان‌بندی قطعی برق گروه‌های مختلف در استان یزد

زمان‌بندی قطعی برق گروه‌های مختلف در استان یزد

زمان‌بندی قطعی برق گروه‌های مختلف در استان یزد

زمان‌بندی قطعی برق گروه‌های مختلف در استان یزد

از مشترکان گرامی درخواست شده است برای اطلاع از زمان دقیق محدودیت برق محل اشتراک خود، با مراجعه به ربات «برق من» در پیامرسان بله و وارد کردن شناسه قبض برق، برنامه مربوط به اشتراک خود را مشاهده کنند.

کد مطلب 6888465

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها