به گزارش خبرگزاری مهر، محدودیت‌های برق در استان یزد از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰ در بازه‌های زمانی دو ساعته و از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰ در بازه‌های زمانی یک ساعته اعمال می‌شود.

جدول گروه‌ها و زمان‌بندی قطع برق استان یزد روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه

ساعت ۹ تا ۱۱ = گروه ۷

ساعت ۱۰ تا ۱۲ = گروه ۸

ساعت ۱۱ تا ۱۳ = گروه ۹

ساعت ۱۲ تا ۱۴ = گروه ۱۰

ساعت ۱۳ تا ۱۵ = گروه ۱

ساعت ۱۴ تا ۱۶ = گروه ۲

ساعت ۱۵ تا ۱۷ = گروه ۳

ساعت ۱۶ تا ۱۸ = گروه ۴

ساعت ۱۸ تا ۱۹ = گروه ۵

ساعت ۱۹ تا ۲۰ = گروه ۷

ساعت ۲۰ تا ۲۱ = گروه ۸

ساعت ۲۱ تا ۲۲ = گروه ۹

از مشترکان گرامی درخواست شده است برای اطلاع از زمان دقیق محدودیت برق محل اشتراک خود، با مراجعه به ربات «برق من» در پیامرسان بله و وارد کردن شناسه قبض برق، برنامه مربوط به اشتراک خود را مشاهده کنند.