عوارض پیشنهادی ترامپ برای هرمز، بازار نفت را نگران کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی در گزارشی هشدار داد که طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای اعمال ۲۰ درصد عوارض بر محموله‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، می‌تواند برآوردها از مازاد عرضه جهانی نفت را با تهدید جدی مواجه کند؛ به‌ویژه اگر درگیری‌های نظامی از سر گرفته شود و این گذرگاه راهبردی بار دیگر بسته شود.

بر اساس این گزارش، تحلیلگران معتقدند اهمیت این عوارض بیش از آنکه به هزینه مستقیم آن مربوط باشد، به پیامی بازمی‌گردد که به بازار مخابره می‌کند؛ پیامی مبنی بر افزایش خطر اختلال در حمل‌ونقل از طریق تنگه هرمز که می‌تواند به کمبود عرضه نفت منجر شود و برآوردهای مربوط به مازاد عرضه در بازار جهانی را بر هم بزند.

اندی لیپو، رئیس مؤسسه لیپو اویل اسوسیتس، در گفت‌وگو با سی‌ان‌بی‌سی اظهار کرد بازار پس از امضای یادداشت تفاهم آمریکا و ایران در ماه گذشته میلادی، انتظار افزایش عرضه نفت را داشت، اما این خوش‌بینی اکنون تا حد زیادی از بین رفته است.

وی تأکید کرد مازاد عرضه پیش‌بینی‌شده، اکنون به‌شدت در معرض خطر قرار دارد، به‌ویژه اگر تنگه هرمز به‌طور کامل بسته شود.

لیپو همچنین برآورد کرد در صورت اجرای عوارض پیشنهادی ترامپ بر محموله‌های نفت خام، حدود ۱۶ دلار به هزینه هر بشکه نفت عبوری از تنگه هرمز افزوده خواهد شد، هرچند دولت آمریکا هنوز جزئیات اجرای این طرح را مشخص نکرده است.

بانک سیتی نیز هشدار داده اجرای این سیاست می‌تواند احتمال شکل‌گیری یک رویارویی نظامی گسترده‌تر را در کوتاه‌مدت افزایش دهد. تحلیلگران این بانک در یادداشتی اعلام کردند که در صورت اجرای این تصمیم، خطر تشدید تنش‌های نظامی به‌طور معناداری افزایش خواهد یافت.

به گفته آنان، همچنین احتمال به تعویق افتادن اجرای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا افزایش یافته است؛ سناریویی که می‌تواند به ماندگاری قیمت‌های بالای نفت برای مدت طولانی‌تری منجر شود.

در همین حال، برخی کارشناسان معتقدند نگرانی اصلی بازار صرفاً به افزایش هزینه حمل‌ونقل محدود نمی‌شود، بلکه احتمال حذف بخشی از عرضه فیزیکی نفت از بازار، مهم‌ترین عامل فشار بر قیمت‌هاست.

هنری هافمن، مدیر همکار پرتفوی صندوق کاتالیست انرژی اینفرستراکچر، گفت اثر فوری این خبر بدون تردید به نفع افزایش قیمت نفت است، اما موضوع مهم‌تر، خطر از دست رفتن دوباره عرضه واقعی نفت در بازار جهانی است.

در پی این تحولات، بهای نفت نیز افزایش یافت. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه اوت با ۲.۲۷ درصد افزایش به ۷۹ دلار و ۹۱ سنت در هر بشکه رسید. همچنین نفت برنت دریای شمال برای تحویل در سپتامبر با ۲.۱۴ درصد رشد، ۸۵ دلار و ۱۱ سنت معامله شد و به روند صعودی خود ادامه داد.

هافمن هشدار داد کاهش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز می‌تواند در نهایت تولیدکنندگان نفت را ناچار به کاهش تولید کند، زیرا در صورت توقف صادرات، مخازن ذخیره‌سازی به‌تدریج پر خواهد شد.

داده‌های مؤسسه کلپر نیز نشان می‌دهد روز یکشنبه تنها ۱۴ کشتی، از جمله ۴ نفتکش، از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم یک هفته پیش ۳۷ کشتی بود.

بر همین اساس، در صورت ناتوانی صادرکنندگان در انتقال نفت خام از خلیج فارس، پر شدن تدریجی مخازن ذخیره، تولیدکنندگان را ناگزیر به توقف موقت تولید خواهد کرد؛ وضعیتی که می‌تواند کاهش واقعی عرضه را بسیار فراتر از خسارات مستقیم واردشده به زیرساخت‌ها افزایش دهد.