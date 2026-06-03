انتقاد سناتورهای آمریکایی از اقدام جنجالی ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، قانون‌گذاران دموکرات در آمریکا با اشاره به عدم تجربه بیل پولت در حوزه امور امنیتی و اطلاعاتی هدف قرار دادن مخالفان ترامپ از سوی وی از اقدام رئیس جمهور این کشور انتقاد کردند.

سناتور مارک وارنر تاکید کرد، انتخاب پولت ظاهراً بر اساس این باور کاخ سفید بوده که او روایت مورد نظر آنها را ارائه می‌دهد، نه اطلاعاتی که کشور به آن نیاز دارد.

چاک شومر، رهبر اقلیت سنا نیز تصریح کرد، کسی که اتهامات سیاسی بی‌اساس را علیه مقاماتی که با آنها مخالف است مطرح می‌کند، نمی‌تواند برای محافظت از امنیت ملی کشور قابل اعتماد باشد.

این اشاره شومر به پرونده سازی های پولت علیه مخالفان ترامپ است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه بیل پولت را به عنوان مدیر موقت سازمان اطلاعات ملی این کشور منصوب کرد. این در حالی است که او تجربه کافی در زمینه امنیت ملی ندارد و نکته قابل توجه آن که گفته شده پولت به نقش فعلی خود در نظارت بر سیاست‌های مسکن و وام نیز ادامه خواهد داد.