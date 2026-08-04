به گزارش خبرگزاری مهر، چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس تاکید کرد: جنگ غیرقانونی ترامپ علیه ایران، هدیه‌ای به دوستانش در صنعت عظیم نفت است؛ همان کسانی که با وعده کسب سودهای کلان، هزینه کارزار انتخاباتی او را تأمین کردند.

رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا سپس افزود: حالا مشخص شده که این تنها وعده‌ای است که او واقعاً به آن عمل کرده است. در همین حال، مردم آمریکا در پمپ‌ بنزین‌ ها برای هر گالن سوخت بیش از ۴ دلار می‌ پردازند و از افزایش هزینه‌ های انرژی در رنج هستند.