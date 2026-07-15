به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور هراز، در مسیر رفت و برگشت و در محدوده سه‌راهی چلاو، سنگین است.

وی افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز ترافیک در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین در محدوده وردآورد سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: تردد خودروها در آزادراه ساوه ـ تهران، محدوده عوارضی تهران و همچنین در آزادراه قم ـ تهران، حدفاصل شکرآباد تا عوارضی تهران، با ترافیک سنگین همراه است.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی خاطرنشان کرد: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و همچنین آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است.

وی در پایان تأکید کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و رانندگان می‌توانند با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و مدیریت زمان سفر، تردد ایمنی را تجربه کنند.