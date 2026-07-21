به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام رحیم صبور، صبح سهشنبه در جریان بازدید از کشتارگاه دام سبک شهرستان داراب گفت: نظارت مستمر بر صنایع وابسته به دام و طیور، تضمینکننده سلامت عمومی جامعه است و هرگونه کوتاهی در اجرای استانداردهای بهداشتی و شرعی غیرقابل پذیرش خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاریهای مشترک با اداره دامپزشکی افزود: تعامل و همافزایی میان دستگاههای مسئول، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت فرآوردههای خام دامی و صیانت از سلامت مصرفکنندگان دارد.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اهمیت نظارت همزمان بر موازین شرعی و استانداردهای بهداشتی در کشتارگاهها گفت: از منظر علمی، این دو مؤلفه نقشی کلیدی در مدیریت زنجیره تأمین مواد غذایی ایفا میکنند و رعایت دقیق دستورالعملهای بهداشتی، کاهش بار میکروبی و پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام را به دنبال دارد.
صبور ادامه داد: نظارت شرعی نیز افزون بر جنبههای اعتقادی، با تأکید بر خروج کامل خون از لاشه، به افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت بیوشیمیایی گوشت کمک میکند و این رویکرد تلفیقی، در نهایت ضامن تحقق امنیت غذایی پایدار و آرامش خاطر مصرفکنندگان خواهد بود.
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