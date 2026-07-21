رفع تصرف ۲۲ هزار مترمربع از اراضی ملی در استهبان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ابراهیمی گفت: با دستور قضایی و پیگیریهای حقوقی، ۲۲ هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک کوه پک از توابع بخش ایج که مورد تعرض و تصرف غیرقانونی قرار گرفته بود، پس از قلعوقمع درختان غرسشده، به بیتالمال بازگردانده شد.
وی ادامه داد: این اراضی با هوشیاری مأموران یگان حفاظت و اقدام بهموقع واحد حقوقی، و در نهایت با رأی قاطع دادستان شهرستان، رفع تصرف و به انفال ملحق شد.
ابراهیمی افزود: این عملیات در چارچوب قوانین و مقررات منابع طبیعی و با هدف صیانت از حقوق عمومی، پیشگیری از هرگونه دخلوتصرف در عرصه های ملی و حفاظت از سرمایه های طبیعی انجام شده است.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان استهبان خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر اراضی ملی و برخورد قاطع با هرگونه تجاوز به عرصه های طبیعی، بدون هیچگونه اغماضی در دستور کار قرار دارد و پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی به محاکم قضایی ارجاع خواهد شد.
وی در پایان تصریح کرد: منابع طبیعی امانت نسل هاست و اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با اقدامات خارج از چارچوب قانون، به این سرمایه های ملی خدشه وارد کنند.
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