به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی نژاد عصر امروز سهشنبه در نشست هم اندیشی برگزاری همایش منطقه ای در زمینه مقابله با پدیده گرد و غبار که در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد اظهارکرد: خوزستان بیشترین آسیب را از منشأهای خارجی دریافت میکند اما متأسفانه در حال حاضر با کشور عراق در حوزه پیشبینی و پایش دچار خلأ جدی هستیم و حتی در حوادثی مانند آتشسوزیهای تالاب هورالعظیم در بخش عراقی، همکاری لازم برای شناسایی کانونها و پیشبینی وضعیت آلودگی هوا صورت نگرفته است.
معاون محیط زیست انسانی خوزستان با تبیین وضعیت پایش کانونهای گرد و غبار در مرزها، گفت: طبق آمارهای ایستگاههای سنجش، بیشترین میزان تأثیرپذیری استان خوزستان از کانونهای مستقر در خاک عراق است.
وی با ابراز تأسف از تجربیات گذشته بیان کرد: در زمان وقوع بحرانهایی نظیر آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم که منجر به گسیل دود غلیظ به سمت اهواز شد، هیچگونه همکاری میدانی برای بازدید از منطقه یا اشتراکگذاری دادهها از سوی طرف عراقی صورت نگرفت.
قلینژاد یادآورشد: بدون داشتن یک سیستم پیشبینی مشترک، مدیریت بحران در استان خوزستان همواره با تأخیر مواجه خواهد بود.
وی ادامه داد: همایشهای منطقهای باید به جای تکرار مباحث علمی، به دنبال ایجاد الزاماتی برای کشورهای همسایه باشند تا در چارچوب پروتکلهای بینالمللی، اجازه پایش و بازدیدهای میدانی از کانونهای فعال گرد و غبار صادر شود.
معاون محیط زیست انسانی خوزستان به کاهش چشمگیر اعتبارات این حوزه در سالهای اخیر اشاره کرد و یادآور شد : به رغم موفقیت ۴۰ درصدی پروژههای داخلی در تثبیت کانونها، تداوم این موفقیتها مستلزم تخصیص بودجههای متناسب با حجم تهدیدات در هفت کانون اصلی استان است.
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