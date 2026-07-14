پیام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامه‌های آموزشی، مهارتی و فرهنگی طرح «دختران یاس» در استان خبر داد و این طرح را یکی از برنامه‌های محوری هلال‌احمر در حوزه جوانان و سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه عنوان کرد.

وی اظهار کرد: طرح «دختران یاس» با مشارکت جمعیت هلال‌احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) و با رویکرد توانمندسازی دختران در ابعاد آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و مهارتی اجرا می‌شود تا آنان با افزایش اعتماد به نفس، کسب دانش و مهارت‌های کاربردی، نقش مؤثرتری در خانواده و جامعه ایفا کنند.

وی با بیان اینکه ارتقای توانمندی‌های فردی و اجتماعی دختران از اهداف اصلی این طرح است، افزود: تقویت تاب‌آوری، مسئولیت‌پذیری، مشارکت اجتماعی و خودباوری در میان دختران، از مهم‌ترین محورهای برنامه «دختران یاس» به شمار می‌رود و اجرای این طرح در تربیت نسلی آگاه و اثرگذار نقش مهمی دارد.

آموزش مهارت‌های زندگی در کنار امداد و کمک‌های اولیه

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان ادامه داد: شرکت‌کنندگان در این طرح علاوه بر فراگیری آموزش‌های امداد و کمک‌های اولیه، مهارت‌های زندگی، کار گروهی، مدیریت بحران، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، فعالیت‌های داوطلبانه و راهکارهای ارتقای سلامت روان را نیز آموزش می‌بینند تا آمادگی بیشتری برای مواجهه با چالش‌های فردی و اجتماعی داشته باشند.

جلالی توانمندسازی دختران را یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه پایدار دانست و تصریح کرد: هر اندازه سطح آگاهی، مهارت و مشارکت اجتماعی دختران افزایش یابد، جامعه‌ای پویاتر، مسئولیت‌پذیرتر و تاب‌آورتر شکل خواهد گرفت و هلال‌احمر نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی خود این مسیر را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به اجرای این برنامه در نقاط مختلف استان گفت: طرح «دختران یاس» با همکاری مربیان مجرب، کانون‌های جوانان و واحدهای مختلف جمعیت هلال‌احمر در سراسر کردستان در حال اجراست و تلاش می‌شود با ایجاد فضایی پویا و انگیزه‌بخش، زمینه شکوفایی استعدادها، تقویت روحیه نوع‌دوستی و افزایش مشارکت اجتماعی دختران فراهم شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان در پایان از خانواده‌ها خواست با حمایت از حضور دختران در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی این جمعیت، زمینه رشد و توانمندی بیشتر آنان را فراهم کنند و گفت: آینده جامعه در گرو تربیت نسلی توانمند، آگاه و انسان‌دوست است و طرح «دختران یاس» گامی مؤثر در تحقق این هدف محسوب می‌شود.