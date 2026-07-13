نمایندگان کرمانشاه در طرح ملی توانمندسازی دختران «یاس» حضور یافتند

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ملی توانمندسازی «یاران آیندهساز» (یاس) با هدف تقویت کنشگری اجتماعی، افزایش خودباوری، مسئولیتپذیری و مشارکت آگاهانه دختران جوان، به میزبانی استان خراسان رضوی و در شهر مشهد مقدس در حال برگزاری است.
وی افزود: این طرح از سال ۱۴۰۰ با مشارکت جمعیت هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) آغاز شده و ویژه دختران ۲۰ تا ۴۰ سال تحت پوشش کمیته امداد اجرا میشود تا زمینه ارتقای توانمندیهای فردی، اجتماعی و حرفهای آنان فراهم شود.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در قالب این طرح، شرکتکنندگان پس از معرفی از سوی کمیته امداد، آموزشهای امداد و کمکهای اولیه را در جمعیت هلال احمر فرا میگیرند و سپس در رقابتهای امدادی در سطوح استانی و کشوری حضور پیدا میکنند.
یگانه ادامه داد: همزمان با آموزشهای امدادی، دورههای مهارتآموزی، کارآفرینی و توانمندسازی نیز از سوی کمیته امداد برای شرکتکنندگان برگزار میشود تا آنان بتوانند با کسب مهارتهای لازم، نقش مؤثرتری در جامعه ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح ملی «یاس» نقش مهمی در ارتقای مهارتهای فردی و اجتماعی دختران جوان، افزایش اعتماد به نفس، تقویت روحیه خدمترسانی و گسترش فرهنگ مشارکت اجتماعی دارد و حضور نمایندگان استان کرمانشاه در این برنامه، فرصت مناسبی برای بهرهگیری از این ظرفیتهای آموزشی و فرهنگی است.
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