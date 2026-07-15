https://mehrnews.com/x3cyYr ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۸ کد مطلب 6888391 استانها گلستان استانها گلستان ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۸ روایت شبهای همدلی در آزادشهر ادامه دارد آزادشهر_آزادشهر بار دیگر صحنه حضور مردم شد، روایت شبهای همدلی در این شهر ادامه دارد. دریافت 11 MB کد مطلب 6888391 کپی شد مطالب مرتبط ۱۳۵ شب حماسه حضور زاهدانیها در خیابان تجمع شبانه زابلیها به ایستگاه ۱۳۵ رسید اجتماع مردم چابهار در شب صد و سی و پنجم از شهادت قائد امت حیدری: انتقام از خاطیان جنایتکار به هیچ فرد خاصی وابسته نیست پیام اقتدار و وحدت مردم کبودرآهنگ در خیابان فریاد مردم ولایتمدار نهاوند در خونخواهی از رهبر شهید برچسبها گلستان آزادشهر تجمع مردمی
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