به گزارش خبرگزاری مهر مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در جلسه بررسی روند تکمیل آزادراه شهید سلیمانی کرج، بر ضرورت تسریع در اجرای بخش‌های باقی‌مانده این پروژه ملی تأکید کرد و گفت: تمامی بخش‌های آزادراه شهید سلیمانی، به‌جز پل شهید رئیسی، باید تا پایان مردادماه سال جاری تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه در شبکه حمل‌ونقل کشور افزود: دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران باید با بسیج تمامی ظرفیت‌ها، برنامه زمان‌بندی پروژه را با دقت دنبال کنند تا این مسیر در موعد مقرر زیر بار ترافیک قرار گیرد.

استاندار البرز همچنین بر تسریع در اجرای پل اتصال آزادراه شهید سلیمانی به آزادراه کرج-قزوین تأکید کرد و اظهار داشت: راه‌اندازی این نقطه اتصال، نقش تعیین‌کننده‌ای در تکمیل کارکرد ترافیکی پروژه خواهد داشت و باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

عبداللهی با بیان اینکه بهره‌برداری از این مسیر، تأثیر قابل‌توجهی در روان‌سازی ترافیک مبادی ورودی و خروجی استان البرز و کاهش بار ترافیکی ملی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه علاوه بر تسهیل تردد شهروندان، موجب افزایش ایمنی، کاهش زمان سفر و بهبود جریان عبور و مرور در یکی از مهم‌ترین کریدورهای ارتباطی کشور خواهد شد.