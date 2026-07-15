به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رمضانی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در تشریح جزئیات طرح جدید تغذیه دانشجویان اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که در نشست‌های مختلف معاونان دانشجویی و نمایندگان دانشجویان مطرح می‌شد، شفاف نبودن ابعاد این طرح بود؛ به همین دلیل تلاش کردیم جزئیات آن را به صورت کامل تشریح کنیم.

وی با اشاره به روند فعلی دریافت غذای دانشجویان گفت: در حال حاضر دانشجویان با مراجعه به سامانه تغذیه دانشگاه، غذای هفته آینده یا حتی دو هفته بعد را رزرو می‌کنند و بر اساس وضعیت خوابگاهی یا غیرخوابگاهی، امکان انتخاب صبحانه، ناهار و شام را دارند. سپس در زمان مقرر به سلف سرویس مراجعه و غذای خود را دریافت می‌کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: در طرح جدید نیز سلف‌سرویس‌ها و رستوران‌های مکمل موجود در دانشگاه‌ها حفظ می‌شوند، اما دانشگاه می‌تواند این فضاها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا به عنوان رستوران فعالیت کنند. به عنوان مثال، در برخی دانشگاه‌های بزرگ، یک مجموعه چندطبقه می‌تواند به جای واگذاری به یک پیمانکار، به دو یا سه بهره‌بردار بخش خصوصی واگذار شود تا علاوه بر طبخ غذا، خدماتی مانند کافی‌شاپ و عرضه نوشیدنی نیز ارائه دهند.

رمضانی تأکید کرد: نظارت بر عملکرد این رستوران‌ها همچنان بر عهده دانشگاه خواهد بود. دانشگاه با آنها قرارداد منعقد می‌کند و در صورت رعایت استانداردهای کیفیت، همکاری ادامه می‌یابد، اما اگر کیفیت خدمات مورد تأیید نباشد، رستوران از سامانه حذف خواهد شد.

وی درباره نحوه استفاده دانشجویان از سامانه جدید گفت: تفاوت اصلی این است که دانشجو به جای رزرو غذا، اعتبار رزرو می‌کند. دانشجویان همانند گذشته می‌توانند برای روزهای مختلف هفته اعتبار صبحانه، ناهار و شام دریافت کنند. بخشی از اعتبار را صندوق رفاه به عنوان یارانه و بخش دیگر را خود دانشجو پرداخت می‌کند. مجموع این دو مبلغ در کیف پول الکترونیکی دانشجو ذخیره می‌شود و هنگام مراجعه به رستوران، هزینه غذا از همان اعتبار پرداخت خواهد شد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: سامانه طراحی شده دارای پنل‌های جداگانه برای دانشجو، رستوران، دانشگاه و صندوق رفاه است و امکان مدیریت کامل فرآیند را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: دانشجو می‌تواند هنگام زمان توزیع غذا، از طریق اپلیکیشن به رستوران مورد نظر اعلام کند که مثلاً ۲۰ دقیقه دیگر برای دریافت غذا مراجعه خواهد کرد تا غذایش آماده شود. همچنین امکان رزرو غذا از روز قبل نیز در حال بررسی است، هرچند این روش یک نقطه ضعف دارد؛ زیرا اگر غذا از قبل پخته شود، دیگر امکان لغو سفارش وجود نخواهد داشت و اعتبار یارانه نیز مصرف می‌شود.

رمضانی با اشاره به مزیت رقابتی این طرح گفت: وقتی چند رستوران در یک دانشگاه فعالیت داشته باشند، برای جذب دانشجو با یکدیگر رقابت می‌کنند و این رقابت موجب افزایش کیفیت و تنوع غذا خواهد شد. علاوه بر این، دانشجویان پس از صرف غذا می‌توانند به کیفیت خدمات و غذا امتیاز دهند و این امتیازها در تمدید قرارداد رستوران‌ها با دانشگاه تأثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: ساعات ارائه غذا نیز مانند گذشته مشخص خواهد بود و امکان استفاده از اعتبار ناهار در ساعات صبح یا شام وجود ندارد. همچنین بخش خصوصی که از امکانات دانشگاه استفاده می‌کند، موظف است در ساعات تعیین‌شده خدمات ارائه دهد و نمی‌تواند مانند برخی واحدهای خدماتی، زودتر از موعد فعالیت خود را تعطیل کند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان درباره نحوه بازگشت اعتبار در صورت استفاده نکردن از غذا توضیح داد: اگر دانشجو از اعتبار خود برای دریافت غذا استفاده کند، مبلغ آن به رستوران پرداخت می‌شود؛ اما اگر از اعتبار استفاده نکند، سهم یارانه دولت به خزانه بازمی‌گردد و سهم پرداختی دانشجو دوباره به کیف پول او بازخواهد گشت تا در دفعات بعد قابل استفاده باشد.

رمضانی با اشاره به نگرانی‌ها درباره تورم گفت: یکی از پرسش‌های اصلی دانشجویان موضوع افزایش قیمت‌ها بود. سال گذشته برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۳.۷ همت برای ۹ ماه پیش‌بینی شده بود، اما اکنون دولت برای اجرای شش‌ماهه طرح، ۲۲ همت اختصاص داده است که نشان‌دهنده عزم دولت برای موفقیت این برنامه است.

وی افزود: اگر قرار باشد کسی نگران تورم باشد، آن دولت و صندوق رفاه هستند، نه دانشجویان. با توجه به اعتبارات اختصاص یافته، نگرانی بابت تأمین منابع مالی وجود ندارد و محاسبات نشان می‌دهد این اعتبار برای اجرای طرح پاسخگو خواهد بود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان درباره توانایی دانشگاه‌ها برای اجرای طرح نیز گفت: ممکن است برخی دانشگاه‌ها در ابتدای کار نتوانند همه بخش‌های طرح را اجرا کنند و در این صورت از همان ظرفیت‌های موجود استفاده خواهند کرد. هدف این است که طرح به‌تدریج و با رفع مشکلات در همه دانشگاه‌ها اجرایی شود.

وی خطاب به دانشجویان تأکید کرد: اطمینان داشته باشید پس از اجرای طرح، تفاوت آن را با شیوه قبلی از نظر کیفیت، احترام به دانشجو و نحوه ارائه خدمات مشاهده خواهید کرد.

رمضانی همچنین درباره هزینه‌های خوابگاه گفت: هزینه‌های مربوط به ترم قبل به هیچ عنوان از حساب دانشجویان کسر نخواهد شد و به ترم‌های بعد منتقل می‌شود. این موضوع به معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها نیز اعلام شده است.

وی درباره وام‌های دانشجویی نیز اظهار داشت: برای نخستین بار تلاش شد وام‌های دانشجویی پیش از عید پرداخت شود، اما همزمانی با شرایط جنگی و مشکلات ایجاد شده برای بانک‌ها، روند پرداخت را با تأخیر مواجه کرد. اکنون حدود ۸۰ درصد پرونده‌ها آماده پرداخت است و به محض رفع مشکلات مربوط به شبای بانکی، وام‌ها پرداخت خواهد شد. از نظر تأمین اعتبار نیز در حال حاضر مشکلی وجود ندارد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان درباره وضعیت دانشگاه‌هایی مانند فرهنگیان، فنی و حرفه‌ای و دانشگاه آزاد گفت: این دانشگاه‌ها مشمول طرح جدید تغذیه نیستند، زیرا بودجه آنها از مسیر دیگری تأمین می‌شود و می‌توانند همچنان با همان شیوه قبلی خدمات تغذیه را ارائه کنند.

وی در پایان افزود: در حوزه وام‌های دانشجویی نیز قانون مشخص کرده است که هر نوع وام به چه گروهی از دانشجویان تعلق می‌گیرد. با این حال، برای نخستین بار وام ودیعه مسکن به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه آزاد نیز پرداخت شد و تفاوت میان دانشگاه‌های مختلف صرفاً در حدود اختیاراتی است که قانون برای صندوق رفاه تعیین کرده است.