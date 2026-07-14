جزئیات طرح جدید تغذیه دانشجویی/ تهیه غذا از پلتفرمهای آنلاین

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حبیبا در حاشیه نشست معاونان دانشجویی و دبیران شورای صنفی رفاهی دانشجویان کشور که در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، درباره جزئیات طرح جدید تغذیه دانشجویی اظهار داشت: این طرح بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و ماده ۷۳ ضوابط اجرایی بودجه اجرا میشود.
وی افزود: در گذشته دولت یارانه تغذیه را به دانشگاهها پرداخت میکرد و دانشگاهها نیز از طریق انعقاد قرارداد با پیمانکاران، هزینه تهیه غذا را پرداخت میکردند، اما در طرح جدید، این یارانه به صورت اعتبار در کیف پول دانشجویان شارژ میشود و پول نقد به دانشجو پرداخت نخواهد شد.
رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه این اعتبار مشابه شیوه پرداخت یارانه در برخی حوزهها از جمله نان است، گفت: دانشجویان از طریق سامانهای که صندوق رفاه دانشجویان طراحی کرده است، غذای مورد نظر خود را انتخاب و ثبت میکنند. بخشی از هزینه غذا توسط دانشجو پرداخت میشود و بخش عمده آن را دولت به صورت یارانه تأمین میکند.
حبیبا با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار داشت: امیدواریم این شیوه علاوه بر افزایش شفافیت در هزینهکرد منابع، موجب ارتقای کیفیت و تنوع غذایی شود. در این مدل، دیگر پیمانکار غذا نداریم، بلکه تأمینکنندگان غذا فعالیت میکنند و هر دانشگاه میتواند متناسب با امکانات خود، از چندین تأمینکننده استفاده کند.
وی ادامه داد: پیشبینی ما این است که در آینده بتوان از سامانهها و پلتفرمهای آنلاین تهیه غذا نیز برای تأمین غذای دانشجویان استفاده کرد تا رقابت میان تأمینکنندگان افزایش یابد و در نتیجه کیفیت و تنوع غذا نیز بهتر شود.
رئیس سازمان امور دانشجویان درباره نحوه اجرای طرح در سال نخست گفت: در سال اول اجرای طرح، دهکبندی دانشجویان اعمال نمیشود و همچنین محدودیتی برای دانشجویان نوبت دوم (شبانه) یا سنواتی در نظر گرفته نشده است. تلاش ما این است که ابتدا طرح به بهترین شکل اجرا شود و پس از آن درباره سایر موارد تصمیمگیری کنیم.
حبیبا درباره نگرانی دانشجویان نسبت به تأثیر تورم بر اجرای طرح نیز اظهار داشت: با توجه به شرایط جنگی کشور و احتمال افزایش تورم، این موضوع را در جلسات مستمر هفتگی با نماینده تامالاختیار سازمان برنامه و بودجه مطرح کردهایم. سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که جای نگرانی نیست و منابع مورد نیاز متناسب با شرایط تأمین خواهد شد.
وی افزود: بر اساس برآوردهای انجامشده، در حال حاضر ۲۲ همت برای اجرای این طرح اختصاص یافته است. علاوه بر این، بخشی از منابع نیز از محل اعتبارات یارانهای و بودجه سنواتی تغذیه دانشگاهها تأمین خواهد شد.
رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه این طرح در دانشگاههای دولتی اجرا میشود، گفت: دانشگاههای دولتی کشور، به استثنای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاههای مأموریتگرا، مشمول این طرح هستند. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این طرح قرار ندارد و در مجموع حدود ۱۰۵ دانشگاه دولتی تحت پوشش این برنامه خواهند بود.
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