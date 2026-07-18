علی حسین رضایان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش وام‌های دانشجویی برای سال تحصیلی جدید گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۲ همت وام به دانشجویان پرداخت کردیم و امسال نیز با وجود تمام مشکلات، پیش‌بینی می‌کنیم همین میزان تسهیلات به دانشجویان پرداخت شود.

وی افزود: وام ودیعه مسکن دانشجویان متأهل تقریباً به طور کامل پرداخت شده است. امسال نیز سقف این وام نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است؛ به‌گونه‌ای که برای دانشجویان ساکن تهران ۳۰۰ میلیون تومان، برای سایر کلان‌شهرها ۲۲۵ میلیون تومان و برای دیگر شهرها ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: سال گذشته وام ودیعه مسکن بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت، اما امسال برای سه وام تحصیلی، ضروری و شهریه نیز با وجود محدودیت منابع، پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی را آماده کرده‌ایم که قرار است در هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان مطرح شود.

رضایان تصریح کرد: مطمئن باشید میزان افزایش این وام‌ها کمتر از ۳۰ درصد نخواهد بود و امیدواریم بتوانیم افزایش ۴۰ درصدی را به تصویب برسانیم. البته حتی با افزایش ۴۰ درصدی نیز با توجه به نرخ تورم، مبالغ این وام‌ها پاسخگوی نیاز دانشجویان نیست.

وی با تأکید بر لزوم افزایش اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اظهار کرد: انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان را افزایش دهد، زیرا این صندوق نقش ملی و محوری در حمایت از دانشجویان دارد و با تعداد بالای دانشجویان، منابع فعلی پاسخگوی نیازها نیست.