به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح سراسری تشدید مبارزه با احتکار کالا و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هوشمندانه، از احتکار مقادیر قابل‌توجهی مواد شوینده توسط فرصت‌طلبان و سودجویان در شهرستان خرم‌آباد مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و میدانی و با هماهنگی مرجع قضائی، به محل موردنظر اعزام و در بازرسی از انبار مذکور، مقادیر قابل‌توجهی انواع مواد شوینده احتکار شده و فاقد مدارک قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه انبار مذکور پلمب و یک نفر دراین‌رابطه دستگیر شد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع ذی‌صلاح معرفی شد.

سردار هاشمی‌فر با اشاره به اینکه ارزش کالاهای کشف‌شده برابر نظر کارشناسان بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: مقابله با احتکار کالاهای اساسی و موردنیاز مردم از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی است و این مأموریت با جدیت و به‌صورت مستمر در سراسر استان دنبال می‌شود.