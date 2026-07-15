واکنش سپاهان به اظهارات رئیس فدراسیون کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی در گفتگویی در یکی از پلتفرمهای اینترنتی ادعاهای جالبی در خصوص نحوه تیمداری دو باشگاه سپاهان و ذوبآهن مطرح کرده است.
وی با بیان این که سپاهان و ذوبآهن ورزش اصفهان را نابود کردند، در ادامه انتقادات تندی در خصوص ادامه عدم حمایت این باشگاهها از رشتههای غیرفوتبالی مطرح کرد.
باشگاه سپاهان نیز با انتشار توئیتهایی در فضای مجازی، به شرح زیر به این اظهارات واکنش نشان داد:
باشگاه فولاد مبارکه سپاهان با ۲۳۰۰ ورزشکار در ۶۸ تیم ورزشی در دو بخش بانوان و آقایان فعالیت میکند.
۱۳۵ ملیپوش در رشتههای مختلف ستارههای طلایی و افتخار این باشگاه هستند.
در رشته کشتی فرنگی هم ۵ تیم از رده نونهالان تا بزرگسالان با ۲۵۹ کشتی گیر و ۶ ملیپوش طلایی فعالیت میکنند. اسماعیل ظاهردوست نایب قهرمان نوجوانان آسیا آخرین مدالآور باشگاه در این رشته است.
پس قطعا این افتخارات و فعالیتها نه تنها نشانه نابودی ورزش اصفهان نیست، بلکه نشانهای بزرگ از همت گروه فولاد مبارکه و این باشگاه برای توسعه ورزش اصفهان و ایران است.
علیرغم پیگیریهای خبرنگار مهر تا لحظه تنظیم این خبر، باشگاه ذوبآهن و اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان نسبت به صحبتهای رئیس فدراسیون کشتی سیاست سکوت را در پیش گرفتند.
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