دخالت هوش مصنوعی در اخراج کارمندان به شکایت منجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ۲۶ نفر از کارکنان شرکت متا پلتفرمز با ثبت شکایتی تازه مدعی شدهاند این شرکت در فرآیند تعدیل نیرو، با استفاده از نرمافزار مبتنی بر هوش مصنوعی، بهطور نامتناسب کارکنان دارای معلولیت یا افرادی را که در مرخصی استعلاجی به سر میبردند، هدف قرار داده است.
این شکایت که در ایالت کالیفرنیا ثبت شده، ادعا میکند متا در انتخاب کارکنان برای تعدیل، به شاخصهایی مانند بهرهوری و میزان استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی تکیه کرده است. به گفته شاکیان، این رویکرد موجب شده افرادی که به دلیل بیماری یا مراقبت از اعضای خانواده خود مدتی از کار دور بودهاند، در موقعیت نامساعدی قرار گیرند.
کارکنانی که در ماه مه از حذف مشاغل خود از ۲۲ ژوئیه مطلع شده بودند، همزمان با پیگیری شکایت از طریق داوری خصوصی، از دادگاه درخواست کردهاند با صدور دستور موقت، اجرای روند تعدیل نیرو را متوقف کند. آنان میگویند اگرچه قراردادهای متا کارکنان را ملزم میکند اختلافات شغلی را از طریق داوری حلوفصل کنند، اما این الزام شامل درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از وقوع خسارت نمیشود.
سخنگوی متا این ادعاها را بیاساس خواند و گفت: «تصمیمهای مربوط به مدیریت نیروی انسانی و تغییرات سازمانی توسط مدیران اتخاذ میشود، نه هوش مصنوعی.»
به نظر میرسد این نخستین شکایت علیه یک شرکت بزرگ آمریکایی باشد که استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند تعدیل نیرو را به چالش میکشد.
متا در ماه مه حدود ۱۰ درصد از نیروی کار خود، معادل نزدیک به هشت هزار نفر، را تعدیل کرد و اعلام کرده بود احتمال دارد در ادامه سال نیز تعدیلهای بیشتری انجام دهد. با این حال، مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، پس از آن اعلام کرد که احتمالاً دیگر تعدیل گستردهای در این شرکت انجام نخواهد شد.
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