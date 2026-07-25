متا به کاربران انسانی فیس بوک نشان تایید هویت می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، متا اعلام کرده است کاربران برای دریافت نشان جدید تأیید هویت باید یک سلفی ویدئویی ثبت کنند تا سیستم تشخیص چهره، آن را با عکس پروفایل فعلی‌شان تطبیق دهد. این فرایند تنها چند دقیقه زمان می‌برد.

نکته قابل‌توجه آنکه متا با وجود فشارها و پرونده‌های حقوقی مرتبط با استفاده از فناوری تشخیص چهره در عینک‌های هوشمند خود، همچنان به استفاده از این فناوری ادامه می‌دهد. برای واجد شرایط بودن، کاربران باید دست‌کم ۱۸ سال سن داشته باشند و حساب کاربری آنها نیز از نظر رعایت استانداردهای جامعه فیس‌بوک، بدون تخلف یا محدودیت باشد.

پس از موفقیت‌آمیز بودن فرایند تأیید، کاربر نشان تأیید هویت را دریافت می‌کند که در مارکت‌پلیس و دیگر بخش‌های فیس‌بوک نمایش داده می‌شود. تفاوت اصلی این نشان با نشان تأیید قدیمی فیس‌بوک در این است که صرفاً هویت فرد را تأیید می‌کند و به هیچ‌وجه به معنای تأیید، حمایت یا تضمین قابل‌اعتماد بودن او از سوی فیس‌بوک نیست. همچنین برخلاف سرویس Meta Verified، دریافت این نشان کاملاً رایگان است.

این قابلیت در شرایطی ارائه شده که کلاهبرداران و هکرها بیش از گذشته از ابزارهای هوش مصنوعی مولد برای ساخت پروفایل‌های جعلی با تصاویر و محتوای واقع‌گرایانه استفاده می‌کنند و قادرند پیام‌های خودکار را در مقیاس گسترده منتشر کنند. متا می‌گوید هدف از ارائه این قابلیت، محافظت از کاربران در برابر کلاهبرداری و سوءاستفاده از حساب‌های جعلی است.