به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اظهارات در حالی مطرح شد که غول شبکههای اجتماعی روز دوشنبه از یک مدل جدید با وزنهای باز (open-weight) رونمایی و از تصمیم برای مدل های بیشتر در آینده نزدیک خبر داد.
مدل جدید که Muse Glimmer نام دارد، بسیار کوچکتر از مدلهای پیشرو هوش مصنوعی شرکتهای رقیب است. این مدل در عوض برای انجام وظایف عاملمحور (agentic tasks) طراحی شده و میتواند روی یک رایانه مک یا کامپیوتر شخصی مجهز به تنها یک کارت گرافیک (GPU) اجرا شود.
هدف متا از این رویکرد، بهرهگیری از تقاضای روبهرشد برای سیستمهای هوش مصنوعیای است که مستقیما روی دستگاههای شخصی کاربران اجرا میشوند، بدون اینکه الزاما به مراکز داده یا پردازش ابری متکی باشند.
مدلهای با وزنهای باز (Open-weight) معمولا ارزانتر از مدلهای پیشرو شرکتهایی هستند که به اصطلاح آزمایشگاههای هوش مصنوعی پیشرو مانند اوپن ای آی و آنتروپیک نامیده میشوند. همچنین، برخلاف مدلهای بسته که شرکتها کنترل کامل آنها را در اختیار دارند، در مدلهای با وزنهای باز، اجزای اصلی مدل بهصورت عمومی در دسترس قرار میگیرند و امکان شخصیسازی آسانتر آنها وجود دارد.
عرضه این مدل جدید از سوی متا در شرایطی انجام میشود که این غول شبکههای اجتماعی تلاش دارد جایگاه خود را در حوزه هوش مصنوعی تقویت کند. متا سال گذشته یک تیم پرهزینه و جدید برای توسعه هوش مصنوعی ابرهوشمند تشکیل داد تا بتواند بار دیگر خود را به رقابت سنگین و پرمخاطره هوش مصنوعی بازگرداند.
اظهارات زاکربرگ همچنین تازهترین نشانه حمایت از هوش مصنوعی با وزنهای باز محسوب میشود؛ رویکردی که با افزایش نگرانی کسبوکارها از سرسامآور شدن هزینههای هوش مصنوعی و همچنین نگرانی درباره حوادث اخیر امنیت سایبری مرتبط با مدلهای شرکتهای اوپن ای آی، متا و آنتروپیک، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
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