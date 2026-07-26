به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این ویژگی که «تمرکز بر مکالمه» نام دارد بلندگوهای عینک را برای بهبود صدایی که با کاربر صحبت می کند، به کار می گیرد.

«تایلر یی» سخنگوی متا در این باره به نشریه ورج می گوید: ما بازخوردها را شنیدیم و اشتراک آزمایشی این ویژگی را در زمان فعلی متوقف می کنیم. قابلیت «تمرکز بر مکالمه» (Conversation Focus)همچنان به طور رایگان طی برنامه دسترسی اولیه ما برای آزمایش کنندگان اولیه ارائه می شود و همزمان ما روی بهبود این روش کار می کنیم.

متا ماه گذشته بی سروصدا میزان استفاده از قابلیت «تمرکز بر مکالمه» را برای عینک های هوشمند خود افزایش داد. کاربران می توانند هر ماه سه ساعت رایگان از قابلیت مذکور استفاده کنند و پس از آن برای دسترسی به ویژگی مذکور باید ماهانه ۲۰ دلار برای طرح «متا وان پرمیوم» بپردازند که سقف استفاده ماهانه ۱۵ ساعتی برای قابلیت ارائه می دهد. البته هنوز مشخص نیست چرا متا میزان استفاده از قابلیت مذکور را افزایش داده زیرا براساس گزارش نشریه ورج، «تمرکز بر مکالمه «روی دستگاه و بدون استفاده از اینترنت فعال می شود.

هرچند متا تصمیم گرفته «تمرکز بر مکالمه» را در حال حاضر رایگان نگه دارد، اما مشخص نیست در آینده چه تصمیمی می گیرد. به گفته « یی» متا می‌خواهد هنگام معرفی این قابلیت، «اطمینان حاصل کند که همه‌چیز به‌درستی انجام می‌شود» و این شرکت «هنوز در حال بررسی همه گزینه‌های ممکن برای انتخاب بهترین رویکرد است.»

او همچنین در گفت‌وگویی مبهم‌تر با نشریه ورج اظهار داشت: برخی قابلیت‌های پیشرفته در آینده به‌صورت اشتراکی ارائه خواهند شد.

به گفته متا، دریافت هزینه برای برخی امکانات به این شرکت کمک می‌کند تا راهبرد خود در یارانه دادن به قیمت سخت‌افزار و پایین نگه داشتن قیمت دستگاه‌ها را ادامه دهد.