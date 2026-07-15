مهدی دادگر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بروز خاموشی در برخی مناطق استان، گفت: بخشی از این خاموشی‌ها به دلیل اشکال در پست فوق توزیع و بخشی از خطوط ایجاد شد که همکاران با تلاش‌های انجام شده، در بیشتر مناطق مشکل را برطرف کردند.

وی با بیان اینکه روزها و هفته‌های گرمی را پیش رو داریم، افزود: از مشترکان خواستاریم در زمینه مدیریت مصرف برق همکاری جدی داشته باشند.

دادگر اظهار کرد: در ساعت اوج بار، یعنی از ساعت ۱۲ تا ۲۳، به دلیل افزایش استفاده از وسایل سرمایشی، فشار مضاعفی به شبکه وارد می‌شود و علاوه بر مصارف سرمایشی، روشنایی نیز به این بار اضافه می‌شود.

وی افزود: لازم است مشترکان بخشی از مصارف غیرضروری خود را مدیریت کنند تا با شرایط ناپایداری در شبکه مواجه نشویم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به پیش‌بینی برنامه خاموشی در استان‌های مختلف کشور، گفت: برای استان خراسان جنوبی نیز برنامه خاموشی‌های احتمالی پیش‌بینی شده که از امروز اطلاع‌رسانی آن از طریق پیامک برای مشترکان انجام خواهد شد.

دادگر ادامه داد: مشترکان علاوه بر پیامک، می‌توانند با نصب نرم‌افزار «برق من» روی تلفن همراه خود و همچنین از طریق بازوی «برق من» در پیام‌رسان بله، با استفاده از شناسه قبض، برنامه خاموشی مربوط به اشتراک خود را مشاهده کنند.

وی تأکید کرد: هر میزان صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، به‌ویژه در بخش‌های خانگی و تجاری، محقق شود، قطعاً در اجرای این برنامه‌ها تأثیرگذار خواهد بود و اگر نیازی به اجرای خاموشی نباشد، این برنامه اجرا نخواهد شد یا در صورت اجرا، زمان آن کوتاه‌تر خواهد بود.