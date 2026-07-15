به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیکشدن به پایان دوره فعالیت هیئتمدیره انجمن هنرهای نمایشی استان لرستان در تاریخ ۹ مراد ماه، نشست هماهنگی برگزاری مجمععمومی و انتخابات دوره جدید با حضور مسئولان و نمایندگان هنرمندان برگزار شد.
این جلسه که صبح امروز چهارشنبه برگزار شد، بر ضرورت رعایت تشریفات قانونی و بسترسازی مناسب برای برگزاری انتخاباتی شایسته تأکید شد.
در این نشست که با حضور رضا نیازی، معاون امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ احسانالله خسروانی، کارشناس مسئول دبیرخانه دائمی تئاتر استان، آریان شعبان، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی استان و محسن لک، نماینده هنرمندان تئاتر استان برگزار شد، بر شناسایی دقیق واجدین شرایط و اطلاعرسانی گسترده در سطح استان تأکید شد.
گفتنی است هدف از این اقدامات، بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای هنری استان، جلب مشارکت حداکثری در مجمععمومی و معرفی کاندیداهای توانمند برای پیشبرد اهداف عالیه هنر تئاتر عنوان شده است. همچنین تصویب فراخوان عمومی و زمانبندی انتخابات بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، پیشنویس فراخوان عمومی، فرمهای ثبتنام و سایر ملزومات اجرایی انتخابات، مورد بررسی و هماندیشی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.
مقرر شد این فراخوان طی هفته آینده از طریق رسانههای رسمی، سایتهای تخصصی نمایش، کانالهای ارتباطی انجمن و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها در اختیار هنرمندان و اعضای محترم قرار گیرد.
در پایان این نشست، اعضای حاضر با تأکید بر شفافیت روند اجرایی، تاریخ برگزاری مجمععمومی و انتخابات دوره جدید انجمن هنرهای نمایشی استان را مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهرستان خرمآباد تعیین کردند.
نظر شما