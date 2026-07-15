تداوم احیای قنوات در شهرستان فارسان

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد کرمی، صبح چهارشنبه در جریان بازدید میدانی از عملیات مرمت و بازسازی قنات «چشمه قلعه» در شهر فارسان، ضمن بررسی روند اجرایی و استانداردهای فنی، بر لزوم تسریع در تکمیل این پروژه تأکید کرد.
کرمی با اشاره به اهمیت تاریخی و اقتصادی قنوات در این منطقه اظهار داشت: قنوات میراث گرانبهای گذشتگان و از پایدارترین منابع تأمین آب کشاورزی هستند. لایروبی و احیای آنها نه تنها منجر به افزایش دبی آب میشود، بلکه نقشی کلیدی در حفظ اکوسیستم کشاورزی و حمایت مستقیم از معیشت بهرهبرداران ایفا میکند.
وی گفت: در راستای صیانت از منابع آبی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فارسان حمایت از طرحهای آب و خاک را در اولویت برنامههای خود قرار داده است. در حال حاضر عملیات اجرایی قنات چلیچه با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد ریال در حال انجام است و پرونده قنات «سیلک» نیز جهت آغاز عملیات اجرایی در دستور کار قرار گرفته و مراحل تحویل به پیمانکار را طی میکند.
کرمی در ادامه افزود همکاری کشاورزان در حفاظت و نگهداری پس از اجرای عملیات مرمت، رکن اصلی موفقیت این طرحهاست و امیدواریم با تکمیل پروژههای در دست اقدام، شاهد بهبود وضعیت آبیاری در سطح وسیعی از اراضی زراعی و باغی شهرستان باشیم.
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