تمدید مهلت پژوهش برای مادران پژوهشگر به ازای تولد فرزند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای علمی بنیاد ملی علم ایران در سیصد و چهاردهمین جلسه خود، ماده‌واحده‌ای را با هدف تسهیل فعالیت‌های پژوهشی بانوان و کاهش موانع علمی آن‌ها به تصویب رساند.

بر اساس این مصوبه، به ازای تولد هر فرزند، مهلت ارسال پیشنهاده‌های پژوهشی مربوط به انواع حمایت‌های بنیاد از جمله دوره‌های پسادکتری، رساله دکتری، گرنت‌های پژوهشی، کرسی‌های پژوهشی و سایر حمایت‌ها، ۹ ماه و حداکثر تا ۱۸ ماه برای هر پژوهشگر زن تمدید خواهد شد.

تمدید مدت اجرای پروژه‌ها و حمایت از فرزندان دوقلو

این مصوبه همچنین شامل افزایش مدت اجرای طرح‌های پژوهشی در جریان است؛ به‌طوری که در صورت تولد فرزند پژوهشگر در حین اجرای پروژه، به ازای هر فرزند، ۹ ماه و حداکثر تا ۱۸ ماه به مدت اجرای طرح اضافه می‌شود. همچنین برای تولد فرزندان دوقلو، مهلت‌های مذکور یک‌سال تعیین شده است.

حمایت ویژه از مادران دارای فرزند با نیازهای خاص

بنیاد ملی علم در تبصره نخست این ماده‌واحد، حمایت‌های خود را از مادران دارای فرزند با نیازهای خاص گسترش داده است؛ بر این اساس، چنانچه فرزند متولدشده دارای نواقص جسمی یا ذهنی باشد، مهلت‌های پیش‌بینی‌شده برای آن فرزند به دو سال افزایش می‌یابد.

ضوابط مربوط به دانشجویان دکتری و مدارک مورد نیاز

در خصوص دانشجویان مقطع دکتری نیز تبصره دوم مصوبه مقرر می‌دارد که در صورت مرخصی تحصیلی به دلیل تولد فرزند، میان مدت مرخصی تحصیلی و مهلت‌های تعیین‌شده در این مصوبه، هر کدام که زمان بیشتری را شامل شود، ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

بنیاد ملی علم ایران اعلام کرد که برای بهره‌مندی از این تسهیلات، ارائه شناسنامه فرزند به‌عنوان تنها مدرک مورد نیاز کفایت می‌کند. این اقدام با هدف تضمین تداوم فعالیت‌های علمی زنان پژوهشگر و همسویی با سیاست‌های ملی جوانی جمعیت صورت گرفته است.