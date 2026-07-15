کشاورزی محور اشتغال خراسان جنوبی؛ تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح چهارشنبه در شورای کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: بخش کشاورزی از جایگاه راهبردی در اقتصاد استان برخوردار است.

وی با بیان اینکه بیشترین سهم اشتغال در خراسان جنوبی به بخش کشاورزی مرتبط است، افزود: حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران این حوزه نقش مهمی در حفظ و توسعه اشتغال و رونق اقتصادی استان دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای رفع مشکلات بخش کشاورزی تأکید کرد و خواستار همراهی همه نهادهای مرتبط در مسیر توسعه این بخش شد.

گفتنی‌است؛ در این نشست، مسائل، چالش‌ها و ظرفیت‌های بخش کشاورزی خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره راهکارهای توسعه تولید، رفع موانع و حمایت از بهره‌برداران به تبادل نظر پرداختند.

همچنین نمایندگان شورای کشاورزی استان دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مطالبات خود را درباره مهم‌ترین مسائل بخش کشاورزی از جمله تأمین منابع آب، حمایت از تولید، توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش روی بهره‌برداران مطرح کردند.