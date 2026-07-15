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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

۷۹ درصد پسماندها در منطقه کاشان تَر هستند

۷۹ درصد پسماندها در منطقه کاشان تَر هستند

کاشان - مدیرعامل شرکت بازیافت منطقه کاشان گفت: ۷۹ درصد پسماندها در منطقه کاشان پسماند تر هستند.

مهدی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم تفکیک از مبدا زباله توسط شهروندان اظهار کرد: این موضوع علاوه بر اینکه می‌تواند تا حدی کمک به اقتصاد خانواده کند، در ضمن باعث می شود که با جداسازی پسماندهای خشک و تر فرایند بازیافت آنها به شکل مناسب تری انجام گیرد.

وی با اشاره به اینکه ۷۹ درصد پسماندها در منطقه کاشان «پسماند تر» هستند، ابراز کرد: ۲۱ درصد نیز پسماند خشک محسوب می شوند.

مدیرعامل شرکت بازیافت کاشان تصریح کرد: میزان پسماند تر تولیدی به ازای هر نفر در روز ۴۷۴ گرم و مقدار پسماند خشک نیز به صورت روزانه به ازای هر نفر ۱۲۶ گرم برآورد می شود.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع ۲۱ درصد پسماندهای خشک تولیدی، پنج درصد جزو زباله های خطرساز محسوب می شوند و ۱۶ درصد می تواند در فرآیند بازیافت مورد استفاده قرار گیرد.

اکبری افزود: ۱۳ درصد از پسماندهای خشک قابل استفاده در چرخه بازیافت از درب منازل جمع آوری می شود که تنها ۷۸ گرم از پسماندهای تولید شده به صورت روزانه را شامل می شود.

وی با اشاره به لزوم استفاده تکنولوژی جدید برای تفکیک از مبدا گفت: به این منظور سامانه‌ای به نام بهروب طراحی شده و از مایکت و بازار قابل دانلود است که شهروندان می توانند با استفاده از این سامانه، بهره وری مناسب ‌تری در زمینه بازیافت پسماندها به اجرا درآورند.

کد مطلب 6888625

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