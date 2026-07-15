لاهوتی: انتقام از جنایتکاران، ضامن جلوگیری از تکرار تجاوزهای آنان است

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره لزوم انتقام از عاملان شهادت رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای کشورمان، اظهار کرد: اتفاقی که در ایران رخ داد، نمونهای از قلدری و زورگویی آمریکا و جنایتهای رژیم صهیونیستی بود. هرچند همه آزادگان جهان از این اقدامات متأثر شدند، اما واکنشها هنوز به اندازهای نبوده که بتواند افکار عمومی جهان را به شکل گسترده تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: اتفاقی که در ایران رخ داد، از جهات مختلف متفاوت بود و اکثر مسلمانان جهان نسبت به این جنایت واکنش نشان دادند. همچنین راهپیماییها و تجمعاتی که در کشورهای مختلف از جمله عراق برگزار شد، پیام بزرگی داشت و نشان داد که مسلمانان و آزادگان جهان نسبت به این جنایتها متأثر و خشمگین هستند.
لاهوتی با تأکید بر اینکه این قلدریها باید پاسخ مناسبی دریافت کند، تصریح کرد: در هر دو مقطع، چه در جریان جنگ ۱۲ روزه و چه در مرحله بعد، ایران در حال مذاکره بود، اما حملات صورت گرفت. این موضوع نشان میدهد که طرف مقابل هیچ پایبندی به اصول، تعهدات و مذاکرات ندارد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این رفتارها محدود به ایران نیست. امروز شاهد هستیم که در قبال کشورهای دیگر نیز همین رویکرد وجود دارد و نمونههای متعددی از دخالتها و اقدامات خلاف حقوق بینالملل مشاهده میشود. این مسائل نشان میدهد که با مجموعهای مواجه هستیم که به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیست.
وی با انتقاد از عملکرد نهادهای بینالمللی گفت: متأسفانه امروز سازمان ملل متحد، شورای امنیت و بسیاری از مجامع بینالمللی بیش از آنکه نقش بازدارنده داشته باشند، به جایگاههایی تشریفاتی تبدیل شدهاند. این نهادها یا تحت تأثیر قدرتهای بزرگ سکوت میکنند یا در نهایت تنها بیانیه صادر میکنند و تاکنون اقدام مؤثری که بتواند مانع ادامه این جنایتها شود، مشاهده نشده است.
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس با اشاره به تداوم جنایتهای رژیم صهیونیستی اظهار کرد: گستاخی و جنایت صهیونیستها به جایی رسیده که دهها هزار انسان بیگناه در غزه به شهادت رسیدهاند. این موضوع مسئله کوچکی نیست. رژیم صهیونیستی اساساً با اشغال سرزمین دیگران و کشتار مردم شناخته میشود و همچنان نیز بر ادامه این مسیر اصرار دارد.
لاهوتی افزود: با وجود اینکه ایران نسبت به بدعهدیهای طرف مقابل آگاه بود، بار دیگر مسیر مذاکره را انتخاب کرد، اما همان اتفاق تکرار شد و در میانه مذاکرات شاهد حمله به کشورمان بودیم. این مسئله نشان میدهد که موضوع هستهای یا سایر بهانههای مطرحشده، صرفاً دستاویزی برای پیشبرد اهداف دیگری است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست و مواضع خود را نیز به صراحت بیان کرده است، اما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، هدف اصلی دشمنان تغییر حاکمیت و فشار بر جمهوری اسلامی بوده و همچنان همین سیاست را دنبال میکنند، اما قطعا راه به جایی نخواهند برد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تصور دشمن این بود که با اقدام نظامی، مردم از نظام فاصله خواهند گرفت، اما نتیجه کاملاً برعکس شد و مردم در حمایت از کشور و در برابر تجاوز خارجی ایستادند و دشمن نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.
لاهوتی در ادامه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت انتقام از عاملان این جنایتها، گفت: تکلیف مردم ایران روشن است، اما این مسئله تنها به ایران محدود نمیشود. مسلمانان جهان، بهویژه کشورهای منطقه و همه آزادگان دنیا باید نسبت به این موضوع احساس مسئولیت کنند.
وی افزود: اگر در برابر این اقدامات ایستادگی نشود و همراهی لازم صورت نگیرد، دامنه جنگ و تجاوز به همه کشورها خواهد رسید. امروز ایران هدف قرار میگیرد، پیش از این کشورهای دیگری تحت فشار بودهاند و اگر این روند متوقف نشود، دیگر ملتها نیز در معرض این تهدید قرار خواهند گرفت.
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس تصریح کرد: پیام رهبر معظم انقلاب باید به یک بیداری عمومی در میان ملتهای مسلمان و آزادگان جهان تبدیل شود. صرف آگاهی کافی نیست و کشورهای منطقه نیز باید نسبت به حضور و پایگاههای آمریکا در منطقه و سیاستهای سلطهطلبانه آن حساس باشند و در برابر این روند ایستادگی کنند.
لاهوتی در پایان اظهار امیدواری کرد که مسلمانان و آزادیخواهان جهان با انسجام و وحدت بیشتر، در برابر این قلدریها و جنایتها موضعی واحد اتخاذ کنند و با همافزایی و همبستگی، زمینه توقف این روند و مقابله با عاملان آن را فراهم سازند.
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