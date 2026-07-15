به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز چهارشنبه در جریان دیدار با دبیر هیئت عالی گزینش کشور اظهار داشت: این نهاد به واسطه خدمات ارزندهای ای که برای انتخاب نیروهای شایسته برای ورود به سیستم عملکردی کشور دارد، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی ادامه داد: عملکرد این حوزه نقش مؤثری در جلب رضایتمندی مردم به همراه دارد؛ زیرا امروز این مجموعه در راستای احقاق حقوق داوطلبینی که قصد خدمت به جامعه و را دارند، عمل میکند.
استاندار لرستان، تأکید کرد: امر گزینش امر بسیار حساسی است که تأثیر ویژهای در زندگی عموم مردم جامعه دارد و البته افراد شایستهای همچون شما برای این کار مهم در کشور انتخاب شدهاید.
شاهرخی، یادآور شد: روحیات، خلقیات، جهتگیری سیاسی و...هر فردی در جامعه متفاوت است و این گزینش است که بر اساس معیارهای استاندارد بهدوراز افراطوتفریط عمل میکند و تشخیص میدهد چه کسی در چه جایگاهی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: این رویکرد بهویژه در دولت چهاردهم مشهود است و بهوضوح دیده میشود و ماهم تأکید کردیم همکاران بر اساس استانداردهای تأیید شده، عمل کنند و بر اساس حق و بدون افراطوتفریط بر اساس حق عمل کنند.
استاندار لرستان، افزود: در این زمینه از تلاشهای همکاران حوزه گزینش استان قدردانی میکنیم و البته مدیرکل این حوزه نیز از افراد شایسته و باسابقه استانداری لرستان هستند.
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