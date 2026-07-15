به گزارش خبرگزاری مهر، علی سوری در سخنانی، اظهار داشت: این روزها که اخبار ناگواری از تعرض به امنیت استان‌های جنوبی کشور و به‌ویژه حوادث تلخ شب گذشته در یکی از پادگان‌ها و آسایشگاه‌های سربازان جان‌برکف در منطقه ایرانشهر به گوش می‌رسد، بیش از هر زمان دیگری به همبستگی و ایثار نیاز است.

وی گفت: باتوجه‌به حوادث اخیر در جنوب کشور، حفظ و تقویت ذخایر خونی یک تکلیف انسانی و ملی است.

مدیرکل انتقال خون لرستان، افزود: از عموم هم استانی‌های عزیز، جوانان غیور و بانوان فداکار دعوت می‌شود با مراجعه به مراکز انتقال خون در لرستان، در این جهاد همدلی مشارکت کنند.

سوری، گفت: بیاییم ثابت کنیم که قلب لرستان برای ایران می‌تپد و هیچ مجروحی در جبهه‌های جنوب، تنها نخواهد ماند.