محکومیت شدیداللحن «تهاجم نظامی» و «محاصره دریایی» علیه ملت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج اساتید کشور در بیانیهای، ضمن محکومیت شدیداللحن حملات نظامی و محاصره دریایی غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران و تجاوز آشکار عربستان سعودی به یمن، بر ضرورت پیگیری حقوقی خونخواهی رهبر شهید، تداوم حضور در میدان و خیابان، هشدار به کشورهای منطقه و پشتیبانی از اقدامات مشروع جبهه مقاومت در بستن تنگههای راهبردی تأکید کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ﴾
سوره انفال، آیه ۶۰
ملت غیور ایران و امت اسلامی در سرتاسر جهان، در تشییع پیکر مطهر قائد شهید مسلمانان و آزادیخواهان عصر حاضر، حضرت آیتالله امام سید علی خامنهای(رضوان الله تعالی)، حماسهای کمنظیر در تاریخ بشریت آفریدند. قریب ۴۳ میلیون نفر در مراسم وداع و تشییع فقط در پنج شهر تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا برای بدرقه پیکر مطهر آن امام شهید حضور یافتند و علاوه بر این در دیگر شهرها و روستاهای ایران و تعداد زیادی از کشورهای دیگر برنامههای نمادین تشییع و اجتماعات و مراسم تجلیل برگزار نمودند که از این تشییع بینظیر به عنوان «بزرگترین تشییع تاریخ جهان» توصیف شده است. این حضور عظیم و تاریخساز موجبات خشم و نگرانی بیشتر مقامات کاخ سفید و رژیم صهیونی را فراهم نمود تا جایی که برای سرپوش گذاشتن به رسوایی تاریخی خویش، همزمان با آن دایره تجاوز و وحشیگریهای خود را گسترش دادند. ارتش تروریستی آمریکا با این ادراک که میتواند تجاوز به جنوب ایران را مانند تجاوز به جنوب لبنان از سوی ولیده نامشروع منطقه دنبال کند، جنوب ایران را به میدان جنگ تبدیل کرده است. اما ایران هرگز اجازه نخواهد داد مدل لبنان در مورد ایران تکرار شود و با این فشارها، تنگه هرمز که مهمتر از «دهها بمب اتمی» است، به زمان قبل از جنگ تحمیلی سوم بر نخواهد گشت.
آمریکا با نقض آشکار «تقریباً تمام بندهای تفاهمنامه اسلامآباد» و ارتکاب «ننگینترین جنایات جنگی» نشان داد که هیچ منطقی را نمیپذیرد و تنها با منطق ایستادگی و زبان زور باید با آن سخن گفت. آمریکا با حمله به زیرساختهای حملونقل، قایقهای ماهیگیری، کشتیهای باری و ساختمانهای نظامی و غیرنظامی و اینک با اعلام ازسرگیری محاصره دریایی، پیمانشکنی خود را به اثبات رسانده است.
سازمان بسیج اساتید کشور ضمن تجدید عهد با امام شهید و تأکید بر خونخواهی و گرفتن انتقام شهدای عزیزمان، جنایات جنگی و حملات نظامی و محاصره دریایی غیرقانونی و ضدبشری آمریکای جنایتکار علیه جمهوری اسلامی ایران را شدیداً محکوم نموده و بر محورهای ذیل بهعنوان چارچوب راهبردی و حقوقی مواجهه با این تجاوز ضدبشری تأکید مینماید:
یکم: سازمان بسیج اساتید کشور از قوه محترم قضاییه کشورمان و همچنین حقوقدانان آزادیخواه و اساتید حقوق دانشگاههای سراسر جهان درخواست مینماید تا با استناد به حق حاکمیت ملی کشورها و قوانین بینالمللی مرتبط با جنایت جنگی در ترور رهبران سیاسی، موضوع خونخواهی رهبر شهید امت و شهدای جنگ تحمیلی را در مراجع حقوقی بینالمللی پیگیری نمایند. همچنین علاوه بر اصول حاکمیت ملی بر آبهای سرزمینی، با استناد به ماده ۵ تفاهمنامه اسلامآباد که مدیریت تنگه هرمز را در اختیار ایران قرار داده، «دادرسی فوری» برای توقف حملات نقضکننده تفاهم را به جریان اندازند. آمریکا با اعمال فشار بر حکام منطقه و ایجاد مسیر کشتیرانی غیرقانونی در کریدور جنوبی و اعمال فشار آشکار و پنهان بر عمان برای مسدودسازی مذاکرات، نقض سیستماتیک تعهدات خود را به اثبات رسانده است.
دوم: سازمان بسیج اساتید کشور، اعلامیه تحریکآمیز و غیرقانونی آمریکا مبنی بر «محاصره دریایی همه بنادر و سواحل ایران» را در شدیدترین وجه ممکن محکوم مینماید. این محاصره، اعلان آشکار جنگ علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران است. ایران با اتکا به اقتدار دریایی و موشکی خود، پاسخ سخت و پشیمانکنندهای به این جنایت خواهد داد.
سوم: ما حملات وحشیانه ارتش آمریکا به شهرهای ایران را به شدیدترین وجه محکوم مینماییم. سازمان بسیج اساتید اعلام آمادگی کامل مینماید که اساتید و نخبگان علمی کشور در تمامی عرصههای فنی، مهندسی و پدافندیِ مورد نیاز، در کنار نیروهای مسلح قرار گیرند.
چهارم: با توجه به ددمنشی دشمن و تأکید رهبر معظم انقلاب امام سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) بر ادامه حضور مردم در میدان و تجمعات شبانه، تأکید مینماییم که این مهم باید تا زمانی که رهبر انقلاب فرمان دهند ادامه پیدا کند. هرگونه حاشیهسازی و فضاسازی علیه این تجمعات، چه در داخل و چه در خارج، همراهی با جنگ شناختی دشمن محسوب شده و محکوم است.
پنجم: به اردن، قطر، بحرین، کویت، امارات و عربستان هشدار میدهیم که اجازه ندهند پایگاههای آمریکا در خاک آنها، مبدأ تجاوز به ایران گردد. هر کشور یا تأسیساتی که برای حملات علیه ایران استفاده شود، هدف قانونی دفاعی ایران قرار خواهد گرفت. تاریخ، همراهی با متجاوز را نخواهد بخشید و امنیت عاریهای کشورهای منطقه به ضد خود تبدیل شده است.
ششم: از نیروهای مسلح که با ضربات محکم و پاسخهای هوشمندانه خود، آمریکا را سردرگم ساختهاند، تقدیر مینماییم. ارتش و سپاه پاسداران، تنگه هرمز را تحت کنترل خود دارند. این نمایش قدرت، قویترین پشتوانه تیم مذاکرهکننده در برابر بدعهدی آمریکاست. تیم مذاکرهکننده باید با هرگونه نقض تفاهم با قاطعیت برخورد نموده و اجازه سوءاستفاده از میز مذاکره را به دشمنان ملت ایران ندهد.
هفتم: تجاوز آشکار عربستان سعودی به یمن، همزمان با جنایات رژیم صهیونی در جنوب لبنان را که با هماهنگی کاخ سفید انجام میگردد، به شدت محکوم مینماییم. در پاسخ، انصارالله یمن فرودگاه ابها را هدف قرار داده و هشدار داده در صورت تداوم تجاوزات، بابالمندب و هرمز در یک ائتلاف عملیاتی بسته شده و قیمت نفت به ۲۰۰ دلار خواهد رسید. حمایت کامل خود را از این اقدام مشروع اعلام مینماییم.
سازمان بسیج اساتید کشور، با تجدید میثاق با خون پاک سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیتالله امام سید علی خامنهای (رضوان الله تعالی) و تمامی شهیدان و تجدید بیعت با فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی)، اعلام میدارد که دانشگاه ایرانی، سنگر طراحی سناریوهای حقوقی، اقتصادی و راهبردی دوران پساتجاوز است. تهاجم نظامی و محاصره دریایی غیرقانونی آمریکا، نه تنها ایران را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم ملت بزرگ ایران برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود را بیش از پیش پولادین خواهد ساخت. هر کشوری که در این محاصره راهزنانۀ آمریکا مشارکت کند، مسئولیت کامل عواقب آن را باید بر عهده بگیرد. لذا از دولتهای کشورهای منطقه اکیداً درخواست مینماییم به دشمن استکباری اجازه ندهند که از خاک آنان ایران اسلامی را هدف قرار دهد و منطقه را به آشوب بکشد؛ هرگونه همراهی موجب آسیب بیشتر برای مردم منطقه خواهد شد.
والعاقبة للمتقین
سازمان بسیج اساتید کشور
۲۴ تیرماه ۱۴۰۵
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