به گزارش خبرنگار مهر، طرح جدید دیوارنگاره میدان انقلاب با تصویر قاتل رهبر شهید و کودکان میناب در تابوت و شعار «ما ترامپ را میکشیم» بهروز شد.
طرح این دیوارنگاره، نقشی از دیوار خونخواهی است که روزهای وداع با پیکر رهبر شهید در مصلی امام خمینی (ره) برای مردم جانمایی شده بود و هر کسی میتوانست انزجار خود را روی این دیوار سیاهرنگ ترسیم کند.
همچنین، جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان فلسطین تهران با شعار «خون در برابر خون» رونمایی شد.
طرح این دیوارنگاره نیز با محوریت تقاص خون شهدای جنگ اخیر، حاوی تصویری تهدیدآمیز علیه خانوادههای ترامپ و نتانیاهو است.
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