به گزارش خبرنگار مهر، سجاد انوشیروانی در پایان مجمع فدراسیون وزنهبرداری اظهار کرد: از حضور و حمایت رسانهها تشکر میکنم. صحبتهایی که امروز مطرح شد، حاصل بررسی مشکلات چهار سال اخیر و آمایش سرزمینی وزارت ورزش است. واقعیت این است که وزنهبرداری در دستکم ۱۵ سال گذشته از نظر زیرساختی مورد توجه قرار نگرفته و اکثر استانها با کمبود امکانات مواجه هستند.
وی افزود: با این حال، تلاشهای خوبی انجام شده و تاکنون ۲۳ تا ۲۴ سالن را به چرخه تمرین بازگرداندهایم. همچنین از ظرفیت آموزشوپرورش، دانشگاهها و سایر دستگاهها برای توسعه زیرساختها استفاده کردهایم.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری با اشاره به برنامه ایجاد کمپهای تیم ملی گفت: برنامه ما راهاندازی کمپهای تیمهای ملی در چهار تا پنج نقطه کشور است. در شیراز به نتیجه رسیدهایم، در اردبیل و مشهد نیز پیگیر هستیم تا با سرمایهگذاری فدراسیون این مراکز ایجاد شوند. همچنین ایجاد کمپ در شمال و جنوب کشور را دنبال میکنیم تا ضمن کاهش هزینهها، کیفیت اردوهای تیمهای ملی افزایش یابد.
انوشیروانی تأکید کرد: مطرح کردن مشکلات استانها به معنای گلایه یا مسائل انتخاباتی نیست. این جلسات را فرصتی میدانیم تا مشکلات جامعه وزنهبرداری را به مسئولان بالادستی منتقل کنیم و هیچ نیت دیگری وجود ندارد.
وی درباره اعزام تیمهای پایه به مسابقات قهرمانی آسیا گفت: حدود ۲۰ روز دیگر تیمهای نوجوانان و جوانان، در بخش دختران و پسران، با ترکیب کامل و پس از تأیید شورای برونمرزی به مسابقات اعزام خواهند شد. در این رقابتها بیشتر روی نفرات نوجوان سرمایهگذاری کردهایم تا پشتوانهسازی تقویت شود.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری درباره ترکیب تیمهای اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی اظهار داشت: بخشی از نفرات در هر دو رویداد حضور خواهند داشت، اما ترکیب تیم جهانی متفاوت خواهد بود. نخستین مرحله رکوردگیری چهارشنبه هفته آینده در چالوس و مرحله دوم اوایل شهریور برگزار میشود و پس از آن ترکیب نهایی مشخص خواهد شد.
وی در خصوص وضعیت مالی فدراسیون نیز گفت: اعتبارات امسال نسبت به گذشته رشد خوبی داشته و برای اجرای برنامهها، اعزامها و امور جاری مناسب است. شرایط کشور را درک میکنیم و اصراری نداریم همه اعتبارات یکباره پرداخت شود.
انوشیروانی در پایان خاطرنشان کرد: مهمترین ویژگی فدراسیون این است که هیچ بدهی ندارد و امور جاری با نظم و بدون حاشیه در حال انجام است. اگر احداث کمپهای تیم ملی نیز به سرانجام برسد، تقریباً تمام اهداف برنامه چهار ساله محقق خواهد شد و امیدواریم با کسب نتایج درخشان در بازیهای آسیایی ناگویا این برنامه به بهترین شکل به پایان برسد.
فدراسیون بدهی ندارد؛
انوشیروانی: وزنهبرداری در ۱۵ سال گذشته از نظر زیرساخت مغفول مانده است
رئیس فدراسیون وزنه برداری با تاکید بر این که این فدراسیون بدهی ندارد گفت: وزنهبرداری در ۱۵ سال گذشته از نظر زیرساخت مغفول مانده است/ فدراسیون بدهی ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، سجاد انوشیروانی در پایان مجمع فدراسیون وزنهبرداری اظهار کرد: از حضور و حمایت رسانهها تشکر میکنم. صحبتهایی که امروز مطرح شد، حاصل بررسی مشکلات چهار سال اخیر و آمایش سرزمینی وزارت ورزش است. واقعیت این است که وزنهبرداری در دستکم ۱۵ سال گذشته از نظر زیرساختی مورد توجه قرار نگرفته و اکثر استانها با کمبود امکانات مواجه هستند.
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