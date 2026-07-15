اسبقیان: نسبت به وزنه برداری بی تفاوت نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدشروین اسبقیان در مجمع سالیانه فدراسیون وزنهبرداری اظهار داشت: نکاتی که انتظار دارم فدراسیون در سال جاری مورد توجه قرار بدهد، اول جلسات هیئت رئیسه است. سال گذشته فقط چهار جلسه برگزار شد. حضور هیئت رییسه به صورت ماهیانه کمک زیادی به فدراسیون میکند. همچنین مجامع سالیانه در استانها باید برگزار شوند، در حالی که سال قبل مجمع فقط ۱۱ هیأت استانی برگزار شد.
وی افزود: بحث ورزشکاران با وجود رشدی که داشته، باز هم باید مورد توجه قرار بگیرد و این توصیه برای همه فدراسیونها است که به استعدادیابی توجه کنند. در زمینه دوپینگ همچنان باید هوشیار باشیم که اتفاقات تلخ گذشته در وزنهبرداری رخ ندهد.
وی ادامه داد: وزنهبرداری ورزش سنتی و هویتی ما است. در این دوره از فدراسیون، توجه ویژهای به این رشته از سوی وزارت ورزش شده و اتفاقاتی افتاده که نشان دهنده اهمیت این رشته است. روز گذشته تعداد جلسات تخصصی با فدراسیون ها به عدد ۱۴۱ رسید که این بیسابقه است. اخیرأ وزیر دستور داده که ستاد ورزشهای پایه و پرمدال تشکیل شود. او اعلام کرده که وزنهبرداری و کشتی هم در این ستاد باشند. او تأکید کرده که المپیاد استعدادیابی در ۱۰ رشته برگزار شود که وزنهبرداری یکی از آنهاست.
وی عنوان کرد: ما یک شرایط پیچیده را در این مقطع زمانی سپری میکنیم. آمریکا و اسرائیل منحوس به ایران حمله میکنند، اما ایران اسلامی ایستاده است. در همین شرایط، دولت به ورزش توجه کرده است. هم دولت و هم وزیر در خصوص ورزش دغدغه دارند. برای همین بازیهای ناگویا، وزیر برای برخی رشتهها که قرار نبود بروند، دستور به اعزام داد.
اسبقیان در پایان گفت: در خصوص وزنهبرداری هم اراده بر توجهات بیشتر است. اگر من اهمیت این رشته را متوجه نشوم، نباید در این پست بنشینم. ما قطعا این رشته را مورد توجه قرار میدهیم، اما باید بدانیم که در شرایط خاصی هستیم و باید مدیریت شرایط بحران و جنگی داشته باشیم. الان باید صرفهجویی در همه فدراسیونها را داشته باشیم، اما با این وجود، این قول را میدهم که بیتفاوت به وزنهبرداری نیستیم.
نظر شما