الهام حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری بانوان برای مسابقات پیش رو گفت: با توجه به اینکه مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا ۱۶ مرداد برگزار می‌شود، یکی از مراحل انتخابی نفرات بازی‌های آسیایی ناگویا را نیز در دل همین رکوردگیری در نظر گرفته بودیم. البته هنوز هیچ چیز قطعی نیست و چند مرحله رکوردگیری دیگر هم برای انتخاب نفرات ناگویا داریم. این رکوردگیری مرحله نخست بود و برای وزنه‌بردارانی انجام شد که مدنظر ما برای ناگویا هستند و همین‌طور برای نفراتی که قرار است به مسابقات ازبکستان اعزام شوند.

وی افزود: خدا را شکر نتایج خوبی در رکوردگیری به دست آمد و ورزشکاران عملکرد خوبی داشتند. ما از ابتدا مدنظر داشتیم که برای مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا با تیم کامل شرکت کنیم. با توجه به انتظاراتی که از بچه‌ها داشتیم و رکوردهایی که هم در تمرینات و هم در رکوردگیری ثبت کردند، تصمیم بر این شد که هم در رده نوجوانان و هم در رده جوانان با تیم کامل راهی مسابقات شویم.

حسینی تأکید کرد: مسابقات آسیایی نیز یک مرحله غربالگری دیگر برای انتخاب نفرات ناگویا خواهد بود. ورزشکارانی که مدنظر ما برای ناگویا هستند، چه در رده نوجوانان و چه در رده جوانان، در همین تیم حضور دارند و آنجا هم محک می‌خورند. پس از بازگشت، در شهریورماه یک مرحله رکوردگیری دیگر برگزار می‌کنیم تا مشخص شود چه کسانی راهی ناگویا خواهند شد.

وی ادامه داد: هنوز انتخاب نفرات ناگویا قطعی نیست، چون رقابت بین ورزشکاران ادامه دارد و می‌خواهیم این رقابت تا آخرین لحظه حفظ شود تا نفراتی اعزام شوند که هم حقشان باشد، هم بهترین رکوردها را ثبت کنند و هم بیشترین شانس مدال‌آوری را داشته باشند.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان درباره تأثیر مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان بر انتخاب نفرات ناگویا گفت: صددرصد این مسابقات در انتخاب نفرات تأثیر دارد، اما تلاش ما این است که اوج آمادگی بچه‌ها حفظ شود و فشار بیش از حد به آنها وارد نشود. برای ما بیشتر کنترل عملکرد ورزشکاران روی صحنه مسابقه اهمیت دارد. از نظر روانی بسیار مهم است که ورزشکار بتواند حرکات صحیح بیشتری ثبت کند و کنترل صحنه مسابقه را در اختیار داشته باشد. این موضوع نیز در کنار رکوردها از ملاک‌های انتخاب ماست.

وی خاطرنشان کرد: در مسابقات ازبکستان با توجه به شرایط جدول مسابقات، قصد نداریم از ورزشکاران رکوردهای نهایی را بگیریم، چرا که می‌خواهیم آنها را به زمان مسابقات اصلی نزدیک کنیم تا بتوانند رکوردهای اصلی خود را همانجا ثبت کنند. بعد از این مسابقات نیز رقابت‌های جهانی چین را پیش رو داریم و شاکله تیم ما همین نفرات نوجوان و جوان هستند که باید حفظ شوند.

حسینی درباره ترکیب تیم اعزامی به مسابقات آسیایی ازبکستان گفت: تیم اعزامی ۱۴ نفره است. با توجه به اینکه هشت سهمیه در رده نوجوانان و هشت سهمیه در رده جوانان داریم، سه نفر از نوجوانان نیز در رده جوانان وزنه خواهند زد و در مجموع ۱۴ ورزشکار اعزام می‌شوند.

وی در خصوص شانس مدال‌آوری تیم عنوان کرد: وضعیت بچه‌ها خوب است و اگر بتوانند همان عملکردی را که در تمرینات داشتند در مسابقات هم تکرار کنند، امید زیادی داریم که یکی از بهترین نتایج تاریخ حضورمان در این مسابقات رقم بخورد و حتی بتوانیم روی سکوی تیمی نیز قرار بگیریم.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان درباره عدم حضور تیم در مسابقات جهانی نوجوانان در کلمبیا گفت: فاصله زمانی مسابقات کم بود و با توجه به شرایط اقتصادی، مسافت طولانی و همچنین شرایط جنگ و مشکلات پروازی، ترجیح دادیم ورزشکاران چنین مسیر طولانی را طی نکنند. هرچند با توجه به نتایجی که در مسابقات جهانی ثبت شد، بدون اغراق می‌توانم بگویم حداقل شانس کسب پنج مدال طلای نوجوانان را داشتیم، اما متأسفانه شرایط کشور اجازه اعزام را نداد. با توجه به شرایط جنگ، اولویت ما این بود که ورزشکاران را برای مسابقات ازبکستان و بازی‌های آسیایی ناگویا حفظ کنیم.

حسینی همچنین درباره مسابقات جهانی چین و آغاز مسیر کسب سهمیه المپیک گفت: رقابت‌های جهانی چین در آبان ماه برگزار می‌شود و اهمیت بسیار زیادی دارد، چرا که نخستین مرحله انتخابی المپیک محسوب می‌شود. با توجه به تغییر شیوه کسب سهمیه و اینکه میانگین رکورد ورزشکاران در پنج مسابقه ملاک قرار می‌گیرد، بسیار مهم است که در هیچ مسابقه‌ای میانگین رکورد پایین نباشد، زیرا به ضرر ورزشکار خواهد بود. تمام تلاش ما این است که ملی‌پوشان با آمادگی کامل در مسابقات جهانی روی صحنه بروند و عملکرد خوبی داشته باشند. با توجه به اینکه سال بسیار شلوغی در پیش داریم، امیدواریم با توکل به خدا نتایج خوبی کسب کنیم.