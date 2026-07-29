زمان برگزاری لیگ برتر وزنه برداری ۱۴۰۵ مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تصمیم هیئت رئیسه، کمیته فنی و سازمان لیگ فدراسیون مقرر شد لیگ برتر وزنه برداری در سال ۱۴۰۵ در قالب دو لیگ برتر بزرگسالان و لیگ برتر امید (زیر ۲۳ سال) در بخش آقایان و در بخش بانوان به عنوان لیگ بانوان برگزار می شود.
زمان مسابقات لیگ برتر بزرگسالان:
مرحله اول: ۴-۳ شهریور
مرحله دوم: ۱۳-۱۲ مهر
مرحله سوم: ۲۷-۲۶ آذر
زمان مسابقات لیگ برتر امید و لیگ بانوان:
مرحله اول: ۶-۴ آذر
مرحله دوم: ۲۵-۲۳ دی
نیم فصل مسابقات : از تاریخ ۱۰ تا ۱۵ آذر باشگاهها طبق ماده ۵۲ آئین نامه مسابقات لیگ برتر می توانند نسبت به جذب ورزشکار و نقل و انتقال آنان با رعایت ضوابط اقدام کنند. همچنین آخرین زمان مهلت ارائه قراردادها به فدراسیون برای لیگ برتر بزرگسالان ۱۸ مرداد و برای لیگ برتر امید و بانوان ۱۸ مهر است.
فدراسیون وزنهبرداری زمان آغاز لیگ برتر سال ۱۴۰۵ را سوم شهریور اعلام کرد؛ رقابتهای امید و بانوان نیز از چهارم آذر آغاز میشود و برنامه نقلوانتقالات تیمها مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تصمیم هیئت رئیسه، کمیته فنی و سازمان لیگ فدراسیون مقرر شد لیگ برتر وزنه برداری در سال ۱۴۰۵ در قالب دو لیگ برتر بزرگسالان و لیگ برتر امید (زیر ۲۳ سال) در بخش آقایان و در بخش بانوان به عنوان لیگ بانوان برگزار می شود.
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