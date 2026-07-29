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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۹

زمان برگزاری لیگ برتر وزنه برداری ۱۴۰۵ مشخص شد

زمان برگزاری لیگ برتر وزنه برداری ۱۴۰۵ مشخص شد

فدراسیون وزنه‌برداری زمان آغاز لیگ برتر سال ۱۴۰۵ را سوم شهریور اعلام کرد؛ رقابت‌های امید و بانوان نیز از چهارم آذر آغاز می‌شود و برنامه نقل‌وانتقالات تیم‌ها مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تصمیم هیئت رئیسه، کمیته فنی و سازمان لیگ فدراسیون مقرر شد لیگ برتر وزنه برداری در سال ۱۴۰۵ در قالب دو لیگ برتر بزرگسالان و لیگ برتر امید (زیر ۲۳ سال) در بخش آقایان و در بخش بانوان به عنوان لیگ بانوان برگزار می شود.

زمان مسابقات لیگ برتر بزرگسالان:
مرحله اول: ۴-۳ شهریور
مرحله دوم: ۱۳-۱۲ مهر
مرحله سوم: ۲۷-۲۶ آذر

زمان مسابقات لیگ برتر امید و لیگ بانوان:
مرحله اول: ۶-۴ آذر
مرحله دوم: ۲۵-۲۳ دی

نیم فصل مسابقات : از تاریخ ۱۰ تا ۱۵ آذر باشگاه‌ها طبق ماده ۵۲ آئین نامه مسابقات لیگ برتر می توانند نسبت به جذب ورزشکار و نقل و انتقال آنان با رعایت ضوابط اقدام کنند. همچنین آخرین زمان مهلت ارائه قراردادها به فدراسیون برای لیگ برتر بزرگسالان ۱۸ مرداد و برای لیگ برتر امید و بانوان ۱۸ مهر است.

کد مطلب 6902449
سیده فرزانه شریفی

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