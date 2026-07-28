بهداد سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره رکوردگیری تیم ملی وزنه‌برداری و ارزیابی‌اش از عملکرد ملی‌پوشان گفت: رکوردگیری مرحله نخست در چالوس برگزار شد. دو مرحله دیگر نیز در پیش داریم تا بتوانیم در آن مراحل به جمع‌بندی برسیم و پنج نفر نهایی را انتخاب کنیم. مرحله دوم ۲۰ مرداد برگزار می‌شود و آخرین مرحله نیز تقریباً در هفته نخست شهریورماه همزمان با مسابقات لیگ برگزار خواهد شد.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری در ارزیابی رکوردگیری انجام شده عنوان کرد: اکثر بچه‌ها وزنه‌های خوبی زدند و شرایط خوبی داشتند. آنها اردوی بسیار خوبی را در چالوس پشت سر گذاشتند و من به شخصه از شرایط بچه‌ها رضایت داشتم. خدا را شکر شرایط تیم خوب است. خدا را شکر شرایط مصطفی جوادی در ۸۵ کیلوگرم هم خوب است. او از ناحیه کمر آسیب‌دیدگی شدیدی داشت که یکی دو سال واقعاً او را از شرایط ایده‌آل و شرایط تمرین دور کرد، اما اکنون خدا را شکر شرایط بسیار خوبی دارد و امیدواریم همین روند ادامه پیدا کند. با رکوردهایی که از او دیدیم واقعاً همه امیدوار شدیم که جوادی دوباره بتواند برای کسب مدال طلای جهان و طلای بازی‌های آسیایی رقابت کند.

وی بااشاره به عملکرد دیگر وزنه‌برداران در رکوردگیری گفت: علی عالی‌پور با وجود اینکه از نظر آمادگی در شرایط صددرصدی نبود، موفق شد رکوردهای ارزشمندی ثبت کند. او در حرکت دوضرب و مجموع، رکوردهایی بالاتر از قهرمان جهان به ثبت رساند و حتی در مجموع یک کیلوگرم و در حرکت دوضرب دو کیلوگرم بیشتر از رکورد قهرمان جهان وزنه زد. این عملکرد، ما را برای کسب طلای جهان و بازی‌های آسیایی بسیار امیدوار کرده است. یکی دو نفر از وزنه‌برداران هم آسیب دیدگی جزئی داشتند ولی در کل از عملکرد وزنه‌برداران راضی بودم و امیدوار در دو مسابقه رکوردگیری دیگر هم خوب کار کنند.

سلیمی در خصوص انتخاب نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا تأکید کرد: هنوز نفرات نهایی مشخص نشده‌اند و پس از دو مرحله رکوردگیری دیگر درباره آنها تصمیم‌گیری خواهیم کرد. البته به هر حال یک مقدار گوشه ذهنمان نفراتی هستند که ممکن است از نظر رکوردی و شرایط مسابقه‌ای وضعیت بهتری داشته باشند، اما در مجموع به نفراتی که جوان‌تر هستند یا شاید دیگران شانس کمتری برای آنها قائل باشند نیز فرصت می‌دهیم تا بتوانند خودشان را نشان دهند.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در پاسخ به این سوال که نفرات نهایی اعزام به ناگویا را باید چه زمانی به کمیته ملی المپیک ارائه دهید، گفت: اسامی اولیه را به کمیته ملی المپیک اعلام کرده‌ایم، اما با کمیته نیز هماهنگی‌های لازم انجام شده است که بعد از رکوردگیری آخر نفرات را نهایی کنیم.

سلیمی درباره شرایط وزنه‌برداری ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا و تک مداله بودن این مسابقات گفت: تنها تفاوت این دوره نسبت به دوره قبل این است که در دوره‌های گذشته هر کشور می‌توانست در هر وزن دو ورزشکار داشته باشد، اما در این دوره قانونی وضع شده که هر کشور در هر وزن تنها یک ورزشکار می‌تواند اعزام کند و همین موضوع کار را برای ما سخت کرده است. ما در اوزان پایین نفرات زیادی نداریم و در اوزان بالا نیز مجبوریم با یک نفر کار را پیش ببریم. به همین دلیل شرایط برای ما سخت‌تر می‌شود و بحث مدال‌آوری نیز دشوارتر خواهد بود. شاید شانس ما نسبت به دوره‌های قبل کمتر شود.