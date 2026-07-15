به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی و سالیانه سال ۱۴۰۴ فدراسیون وزنه‌برداری از ساعت ۹ صبح در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.‌



در این مجمع محمدشروین اسبقیان معاون امور قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها و سجاد انوشیروانی رییس و وحید ربیعی دبیرکل فدراسیون وزنه بردار حاضر هستند.



روسای هیئت‌ها، اعضای هیئت رئیسه، اعضای کمیسیون‌های فدراسیون، نمایندگان باشگاه‌ها و نمایندگان ارگان ها به صورت حضوری و وبیناری در مجمع شرکت کردند.



در ابتدای این مجمع حسابرس مستقل فدراسیون گزارش صورت های مالی ۱۴۰۴ را ارائه داد که با ۴۱ رای موافق مورد تایید اعضا قرار گرفت.



خزانه‌دار: ۴۰ میلیارد تومان کمک نفت هنوز پرداخت نشده است



خزانه‌دار فدراسیون در ادامه در مورد بودحه فدراسیون گفت: بودجه مصوب فدراسیون در سال ۱۴۰۴ از سه محل کمک وزارت ورزش، کمک کمیته ملی المپیک و درآمدهای اختصاصی تأمین شده است.

از ۲۲۰ میلیارد تومان کمک پیش‌بینی‌شده وزارت ورزش، ۱۸۰ میلیارد تومان محقق و هزینه شده اما ۴۰ میلیارد تومان مربوط به شرکت ملی نفت برای خرید تجهیزات ورزشی هنوز به فدراسیون پرداخت نشده و پس از تکمیل فرآیند خرید تجهیزات پرداخت خواهد شد.



وی گفت: کمک‌های کمیته ملی المپیک تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ به فدراسیون پرداخت شده است. درآمدهای اختصاصی فدراسیون کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده محقق شد و بخشی از آن برای اجرای برنامه‌های فدراسیون هزینه شده است.



خزانه‌دار تأکید کرد: عدم تحقق کامل منابع، ناشی از پرداخت نشدن اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی شرکت ملی نفت بوده و این اعتبار در مراحل نهایی اجرا قرار دارد.



خزانه‌دار فدراسیون وزنه‌برداری با تشریح جمع‌بندی عملکرد مالی سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: مجموع درآمدهای فدراسیون از سه منبع تأمین اعتبار به یک‌هزار و ۷۹۰ میلیارد و ۲۷ میلیون ریال رسید و هزینه‌های انجام‌شده نیز یک‌هزار و ۴۰۸ میلیارد و ۲۱۱ میلیون ریال بود.



وی افزود: بر این اساس، مازاد درآمد فدراسیون نسبت به هزینه‌ها ۳۸۱ میلیارد و ۸۱۶ میلیون ریال (حدود ۳۸ میلیارد تومان) ثبت شده که در صورت‌های مالی تحت عنوان افزایش خالص دارایی‌های مالی منعکس شده است.



انوشیروانی: تاکنون ۳۰ میلیارد تومان درآمد جذب شده است



سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، در مجمع عمومی این فدراسیون با اشاره به وضعیت منابع مالی اظهار کرد: اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی خرید تجهیزات از محل منابع وزارت نفت هنوز به فدراسیون پرداخت نشده و با توجه به اینکه این اعتبار از محل منابع وزارت نفت تأمین می‌شود، امکان هزینه‌کرد آن تا پایان شهریورماه وجود دارد. مناقصه خرید تجهیزات نیز در حال انجام است.



وی همچنین درباره درآمدهای اختصاصی فدراسیون گفت: در سال ۱۴۰۳، حدود ۲ میلیارد تومان درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۷ میلیارد تومان محقق شد، اما برای سال ۱۴۰۴ هدف درآمدزایی به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.



رئیس فدراسیون وزنه‌برداری خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۰ میلیارد تومان درآمد جذب شده، اما به دلیل شرایط پایان سال و پرداخت نشدن ۱۵ میلیارد تومان از سوی شهرداری و حدود ۲۰ میلیارد تومان از بانک حامی، تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده امکان‌پذیر نشد.



رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، با اشاره به وضعیت جذب حامی مالی گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون، فدراسیون هر سال از حمایت اسپانسر برخوردار بوده و امسال نیز با تلاش‌های انجام‌شده، میزان این حمایت رشد چشمگیری داشته است.



وی افزود: حمایت بانک حامی از فدراسیون در ردیف‌های بودجه‌ای ثبت شده و این مجموعه ملزم به اجرای تعهدات خود است.



در ادامه صحبت‌های بازرس فدراسیون وزنه‌برداری در مجمع با ۴۷ رای موافق مورد تایید اعضای مجمع قرار گرفت.



در ادامه تقویم ورزشی ۱۴۰۵ و بودجه پیشنهادی سال جاری نیز به تایید اعضا رسید.



اسبقیان: برگزاری اردوها در استان‌های امن با دستور وزیر



اسبقیان معاون وزیر همچنین در این جلسه گفت: با دستور وزیر ورزش اردوی تیم های ملی برای حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی ناگویا به هیچ عنوان تعطیل نمی‌شود و تدبیر لازم صورت می‌گیرد تا این اردوها در استان‌های امن و کمتر آسیب برگزار شود.



همچنین دستور برگزاری انتخالات فدراسیون وزنه‌برداری در پایان سال جاری مورد تایید اعضای مجمع قرار گرفت.





در پایان وحید ربیعی، دبیر فدراسیون اعلام کرد که بودجه پیش‌بینی شده برای سال جدید با رشد صددرصدی همراه بوده؛ به طوری که مبلغ تفاهم‌نامه به 400 میلیارد و کمیته المپیک به 40 میلیارد افزایش یابد.