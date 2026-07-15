به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم اسکندری با تأکید بر توسعه مسابقات باشگاهی در سال جاری، از استقبال گسترده تیم‌ها و نهایی شدن مقدمات برگزاری لیگ‌های پاکت‌بیلیارد و اسنوکر خبر داد.

وی اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری هرچه باکیفیت‌تر مسابقات باشگاهی، به نهایی شدن شرایط برگزاری لیگ در دو رشته پاکت‌بیلیارد و اسنوکر منجر شده و این رقابت‌ها از مردادماه آغاز خواهند شد.

اسکندری با اشاره به استقبال استان‌ها از این رقابت‌ها گفت: بیش از ۶۰ درصد استان‌های کشور در برگزاری لیگ مشارکت دارند. تاکنون ۲۱ تیم برای حضور در لیگ پاکت‌بیلیارد اعلام آمادگی رسمی کرده‌اند و حضور ۱۴ تیم نیز در لیگ اسنوکر قطعی شده است.

رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد با اشاره به حضور باشگاه استقلال در این رقابت‌ها گفت: حضور باشگاه استقلال به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین، پرافتخارترین و پرهوادارترین باشگاه‌های ورزش ایران در لیگ‌های پاکت‌بیلیارد و اسنوکر، اتفاقی مهم و ارزشمند برای این رشته‌ها به شمار می‌رود و نشان‌دهنده جایگاه رو به رشد ورزش‌های بیلیاردی در کشور است.

وی افزود: بدون تردید حضور باشگاه استقلال، به ارتقای سطح فنی مسابقات، افزایش جذابیت لیگ، جلب توجه رسانه‌ها، استقبال بیشتر علاقه‌مندان و جذب حامیان مالی کمک خواهد کرد. بر همین اساس، در حال رایزنی با دیگر باشگاه‌های مطرح کشور نیز هستیم تا شاهد حضور آن‌ها در لیگ‌های بیلیاردی باشیم.

اسکندری درباره شرایط حضور تیم‌ها در لیگ‌های پاکت‌بیلیارد و اسنوکر نیز گفت: هر تیم با چهار بازیکن و کادر فنی شامل یک مربی و یک سرپرست در مسابقات شرکت خواهد کرد. بسیاری از ملی‌پوشان و چهره‌های شاخص رشته‌های بیلیاردی نیز با تیم‌های مختلف وارد مذاکره شده‌اند و قراردادهای آنان در مراحل پایانی قرار دارد.

رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد درباره نحوه برگزاری این رقابت‌ها اظهار کرد: مسابقات هر دو لیگ به‌صورت تیمی و رفت‌وبرگشت برگزار می‌شود. دیدارهای دور رفت به‌صورت متمرکز در استان فارس برگزار خواهد شد و استان‌های مازندران و کرمان گزینه‌های میزبانی دور برگشت هستند.

وی ادامه داد: برنامه اولیه آغاز مسابقات از اواخر تیرماه بود، اما به دلایلی به تعویق افتاد؛ بنابراین دور رفت رقابت‌ها از مردادماه آغاز می‌شود و دور برگشت نیز سه تا چهار ماه بعد برگزار خواهد شد.

اسکندری با اشاره به ظرفیت باشگاه‌های صنعتی برای حضور در این رقابت‌ها گفت: باشگاه‌های صنعتی می‌توانند با هزینه‌ای مناسب در لیگ‌های بیلیاردی حضور پیدا کنند، به‌ویژه اینکه مسابقات به‌صورت تیمی برگزار می‌شود. طراحی این رقابت‌ها با هدف افزایش مشارکت باشگاه‌ها و مجموعه‌های صنعتی در توسعه رشته‌های بیلیاردی انجام شده و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد حضور پررنگ‌تر این باشگاه‌ها در لیگ باشیم.

رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد در پایان با تأکید بر اهمیت مسابقات باشگاهی در تقویم سال جاری این فدراسیون گفت: توسعه رشته‌های بیلیاردی، استعدادیابی و جذب نسل جدید ورزشکاران از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رقابت‌هاست. بر همین اساس، تمامی تیم‌ها موظف هستند حداقل یک بازیکن زیر ۲۱ سال را در ترکیب خود داشته باشند تا زمینه رشد استعدادهای جوان و پشتوانه‌سازی برای تیم‌های ملی بیش از پیش فراهم شود.