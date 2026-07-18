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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۸

عاملان شهادت رهبر شهید انقلاب دیگر آرامش و امنیت نخواهند داشت

عاملان شهادت رهبر شهید انقلاب دیگر آرامش و امنیت نخواهند داشت

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: جنایتکاران و کسانی که رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای ایران اسلامی را به شهادت رساندند، باید بدانند که آرامش و امنیت برای آنان دست‌یافتنی نخواهد بود.

جبار کوچکی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت انتقام از عاملان شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای ایران اسلامی، اظهار کرد: شهادت رهبر شهید انقلاب، فرماندهان، دانشمندان و دیگر شهدای عزیز کشورمان، اگرچه ضایعه‌ای بزرگ برای ملت ایران و جبهه مقاومت است، اما این جنایت هرگز بدون پاسخ نخواهد ماند و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید فرمودند، انتقام خون رهبر شهید انقلاب خواست ملت ایران است و این انتقام حتماً تحقق خواهد یافت.

وی افزود: رژیم صهیونیستی و حامیان آن تصور می‌کنند با ترور و جنایت می‌توانند اراده ملت ایران و جریان مقاومت را تضعیف کنند، در حالی که تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که هر قطره خون شهید، هزاران انسان آزاده را در مسیر مبارزه با ظلم و استکبار مصمم‌تر می‌کند و دشمنان را به اهداف شوم خود نخواهد رساند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر اساس عقلانیت، اقتدار و منافع ملی تصمیم‌گیری می‌کند، تصریح کرد: پاسخ به جنایتکاران در زمان، مکان و شیوه‌ای خواهد بود که بیشترین اثر را داشته باشد و دشمن را از تکرار چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای پشیمان کند. این موضوع یک مطالبه ملی و حق مشروع ملت ایران است.

کوچکی‌نژاد با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه آزادگان جهان نیز در این انتقام رسالت بر عهده دارند، گفت: امروز مسئله مقابله با جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی تنها یک موضوع منطقه‌ای نیست، بلکه به مطالبه‌ای جهانی تبدیل شده است. ملت‌های آزاده در نقاط مختلف جهان، جنایات این رژیم را محکوم کرده‌اند و افکار عمومی دنیا بیش از هر زمان دیگری نسبت به ماهیت واقعی این رژیم آگاهی یافته است.

وی ادامه داد: حمایت ملت‌های آزاده از مردم مظلوم منطقه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که جبهه حق روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود و جنایتکاران بیش از گذشته در انزوای سیاسی و اخلاقی قرار گرفته‌اند. امروز مسئولیت همه انسان‌های آزاده، ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حقوق ملت‌های مظلوم است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جنایتکاران و کسانی که رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای ایران اسلامی را به شهادت رساندند، باید بدانند که آرامش و امنیت برای آنان دست‌یافتنی نخواهد بود. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، آنان آرزوی خواب آرام را به گور خواهند برد و آثار اقدامات جنایتکارانه خود را در آینده‌ای نه‌چندان دور مشاهده خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول تاریخ ثابت کرده است که در برابر فشار، تهدید و ترور عقب‌نشینی نمی‌کند. هر زمان دشمن تصور کرده است که می‌تواند با اقدامات خصمانه، ملت ایران را از آرمان‌های خود دور کند، با وحدت، انسجام و اقتدار بیشتر مردم مواجه شده است.

کوچکی‌نژاد با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در حمایت از اقتدار ملی گفت: مجلس در کنار دولت، نیروهای مسلح و سایر ارکان نظام، از هر اقدامی که در راستای حفظ امنیت ملی، صیانت از عزت کشور و دفاع از حقوق ملت ایران باشد، حمایت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد خون پاک شهدای ایران اسلامی بی‌پاسخ بماند.

وی در پایان اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید وحدت ملی، همبستگی اجتماعی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی را حفظ کنیم. بی‌تردید ملت ایران با اتکا به ایمان، مقاومت و اقتدار خود، مسیر عزت و پیشرفت را ادامه خواهد داد و خون شهدای والامقام، سرمایه‌ای برای استمرار امنیت، استقلال و سربلندی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

کد مطلب 6888838
زهرا علیدادی

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