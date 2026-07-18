عاملان شهادت رهبر شهید انقلاب دیگر آرامش و امنیت نخواهند داشت

جبار کوچکی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت انتقام از عاملان شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای ایران اسلامی، اظهار کرد: شهادت رهبر شهید انقلاب، فرماندهان، دانشمندان و دیگر شهدای عزیز کشورمان، اگرچه ضایعه‌ای بزرگ برای ملت ایران و جبهه مقاومت است، اما این جنایت هرگز بدون پاسخ نخواهد ماند و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید فرمودند، انتقام خون رهبر شهید انقلاب خواست ملت ایران است و این انتقام حتماً تحقق خواهد یافت.

وی افزود: رژیم صهیونیستی و حامیان آن تصور می‌کنند با ترور و جنایت می‌توانند اراده ملت ایران و جریان مقاومت را تضعیف کنند، در حالی که تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که هر قطره خون شهید، هزاران انسان آزاده را در مسیر مبارزه با ظلم و استکبار مصمم‌تر می‌کند و دشمنان را به اهداف شوم خود نخواهد رساند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر اساس عقلانیت، اقتدار و منافع ملی تصمیم‌گیری می‌کند، تصریح کرد: پاسخ به جنایتکاران در زمان، مکان و شیوه‌ای خواهد بود که بیشترین اثر را داشته باشد و دشمن را از تکرار چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای پشیمان کند. این موضوع یک مطالبه ملی و حق مشروع ملت ایران است.

کوچکی‌نژاد با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه آزادگان جهان نیز در این انتقام رسالت بر عهده دارند، گفت: امروز مسئله مقابله با جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی تنها یک موضوع منطقه‌ای نیست، بلکه به مطالبه‌ای جهانی تبدیل شده است. ملت‌های آزاده در نقاط مختلف جهان، جنایات این رژیم را محکوم کرده‌اند و افکار عمومی دنیا بیش از هر زمان دیگری نسبت به ماهیت واقعی این رژیم آگاهی یافته است.

وی ادامه داد: حمایت ملت‌های آزاده از مردم مظلوم منطقه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که جبهه حق روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود و جنایتکاران بیش از گذشته در انزوای سیاسی و اخلاقی قرار گرفته‌اند. امروز مسئولیت همه انسان‌های آزاده، ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حقوق ملت‌های مظلوم است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جنایتکاران و کسانی که رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای ایران اسلامی را به شهادت رساندند، باید بدانند که آرامش و امنیت برای آنان دست‌یافتنی نخواهد بود. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، آنان آرزوی خواب آرام را به گور خواهند برد و آثار اقدامات جنایتکارانه خود را در آینده‌ای نه‌چندان دور مشاهده خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول تاریخ ثابت کرده است که در برابر فشار، تهدید و ترور عقب‌نشینی نمی‌کند. هر زمان دشمن تصور کرده است که می‌تواند با اقدامات خصمانه، ملت ایران را از آرمان‌های خود دور کند، با وحدت، انسجام و اقتدار بیشتر مردم مواجه شده است.

کوچکی‌نژاد با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در حمایت از اقتدار ملی گفت: مجلس در کنار دولت، نیروهای مسلح و سایر ارکان نظام، از هر اقدامی که در راستای حفظ امنیت ملی، صیانت از عزت کشور و دفاع از حقوق ملت ایران باشد، حمایت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد خون پاک شهدای ایران اسلامی بی‌پاسخ بماند.

وی در پایان اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید وحدت ملی، همبستگی اجتماعی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی را حفظ کنیم. بی‌تردید ملت ایران با اتکا به ایمان، مقاومت و اقتدار خود، مسیر عزت و پیشرفت را ادامه خواهد داد و خون شهدای والامقام، سرمایه‌ای برای استمرار امنیت، استقلال و سربلندی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.