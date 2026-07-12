تکمیل ۶ مدرسه استان سمنان با ۲۴۲ میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در راه و شهرسازی استان سمنان از انجام فرایند تکمیل شش مدرسه نیمه‌تمام در سایت‌های مسکن مهر استان از ابتدای سال ۱۴۰۴ با تأمین اعتبار از سوی سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد

وی با بیان اینکه یک هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این پروژه‌ها اختصاص یافته است افزود: در روزهای اخیر نیز ۲۴۲ میلیارد ریال اعتبار جدید به منظور تسریع در روند تکمیل این مدارس پرداخت شد تا عملیات اجرایی با سرعت بیشتری ادامه یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت: از مجموع شش مدرسه نیمه‌کاره، سه مدرسه در سمنان، یک مدرسه در درجزین، یک مدرسه در گرمسار و یک مدرسه در دامغان در حال تکمیل است.

حسینی طباطبایی ادامه داد: تاکنون مدرسه رستم‌زاده سمنان و مدرسه باهنر گرمسار به تکمیل شده‌اند و سایر مدارس نیز با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۵ درصد در مرحله نازک‌کاری قرار دارند و مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده تا پایان تابستان ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای توسعه خدمات روبنایی در شهرک‌های مسکونی حمایتی، اضافه کرد: برای ساخت مدارس در سایت‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن استان، تفاهم‌نامه احداث ۳۹ مدرسه منعقد شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت: هم‌اکنون عملیات اجرایی احداث یک مدرسه در شهرک کوهسار با انجام گودبرداری و تجهیز کارگاه توسط پیمانکار آغاز شده و یک مدرسه دیگر نیز در سایت ۲۳ هکتاری نور سمنان در مرحله تحویل زمین قرار دارد.