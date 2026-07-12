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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

تکمیل ۶ مدرسه استان سمنان با ۲۴۲ میلیارد ریال اعتبار

تکمیل ۶ مدرسه استان سمنان با ۲۴۲ میلیارد ریال اعتبار

سمنان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از پرداخت ۲۴۲ میلیارد ریال اعتبار جدید برای تکمیل شش مدرسه نیمه‌کاره در سایت‌های مسکن مهر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در راه و شهرسازی استان سمنان از انجام فرایند تکمیل شش مدرسه نیمه‌تمام در سایت‌های مسکن مهر استان از ابتدای سال ۱۴۰۴ با تأمین اعتبار از سوی سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد

وی با بیان اینکه یک هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این پروژه‌ها اختصاص یافته است افزود: در روزهای اخیر نیز ۲۴۲ میلیارد ریال اعتبار جدید به منظور تسریع در روند تکمیل این مدارس پرداخت شد تا عملیات اجرایی با سرعت بیشتری ادامه یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت: از مجموع شش مدرسه نیمه‌کاره، سه مدرسه در سمنان، یک مدرسه در درجزین، یک مدرسه در گرمسار و یک مدرسه در دامغان در حال تکمیل است.

حسینی طباطبایی ادامه داد: تاکنون مدرسه رستم‌زاده سمنان و مدرسه باهنر گرمسار به تکمیل شده‌اند و سایر مدارس نیز با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۵ درصد در مرحله نازک‌کاری قرار دارند و مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده تا پایان تابستان ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای توسعه خدمات روبنایی در شهرک‌های مسکونی حمایتی، اضافه کرد: برای ساخت مدارس در سایت‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن استان، تفاهم‌نامه احداث ۳۹ مدرسه منعقد شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت: هم‌اکنون عملیات اجرایی احداث یک مدرسه در شهرک کوهسار با انجام گودبرداری و تجهیز کارگاه توسط پیمانکار آغاز شده و یک مدرسه دیگر نیز در سایت ۲۳ هکتاری نور سمنان در مرحله تحویل زمین قرار دارد.

کد مطلب 6885697

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