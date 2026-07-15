دمای هوای کرمانشاه تا شنبه روندی کاهشی خواهد داشت

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی، وضعیت جوی استان کرمانشاه از امروز چهارشنبه تا اواسط هفته آینده پایدار خواهد بود.

وی افزود: در این مدت آسمان بیشتر مناطق استان صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز وزش باد، که عمدتاً ملایم خواهد بود، رخ می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی عنوان کرد: دمای هوا از امروز تا روز شنبه به‌صورت تدریجی کاهش خواهد یافت و شرایط نسبت به روزهای گذشته اندکی معتدل‌تر می‌شود.

زورآوند ادامه داد: پس از این کاهش تدریجی، در روزهای یکشنبه و دوشنبه تغییر محسوسی در میانگین دمای هوای استان مشاهده نخواهد شد و شرایط دمایی تقریباً ثابت می‌ماند.

وی در پایان با اشاره به تداوم پایداری جوی در استان، گفت: در روزهای پیش‌رو پدیده جوی قابل توجهی برای استان پیش‌بینی نشده و شرایط جوی در اغلب مناطق آرام و پایدار خواهد بود.