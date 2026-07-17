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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵

آغاز طرح اعزام ۱۰ هزار دانشجوی زائر اولی به مشهد

آغاز طرح اعزام ۱۰ هزار دانشجوی زائر اولی به مشهد

مشهد- آیین آغازین اعزام و تشرف ۱۰ هزار دانشجوی زائر اولی از استان‌های مختلف به حرم امام رضا(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین گروه دانشجویان زیارت‌اولی امروز جمعه ۲۶ تیرماه به حرم مطهر رضوی مشرف شدند.

در نخستین گروه از طرح اعزام ۱۰ هزار دانشجوی زیارت اولی ۲۰۰ دانشجو از استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی و هرمزگان وارد مشهد شدند.

براساس اعلام مسئولان نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها ۳۰ هزار دانشجو که تاکنون به زیارت بارگاه منور رضوی مشرف نشده‌اند در این طرح ثبت‌نام کرده بودند که پس از قرعه‌کشی با اولویت استان‌های کم‌برخوردار ۱۰ هزار دانشجوی زائر اولی به میزبانی بنیاد مستضعفان از ۲۳ تیرماه تا پایان سال به‌صورت رایگان عازم مشهدالرضا(ع) می‌شوند.

کد مطلب 6890735

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