الگوی مدیریتی استان کرمان نیازمند احیای روحیه جهاد و فداکاری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی مشاوران امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی کرمان با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در این استان اظهار کرد: استان کرمان استانی ارزش‌محور با روحیه ایثار، فداکاری و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی است و این ویژگی در شهدای استان، به‌ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی و. همچنین در آزادگان، جانبازان و خانواده‌های ایثارگران نمود دارد.

وی با بیان اینکه فرهنگ عمومی استان کرمان بر تکریم خانواده‌های ایثارگران استوار است، افزود: این احترام در بخش‌های اداری و غیردولتی مشهود است و همین ظرفیت، بستر مناسبی برای فعالیت مشاوران امور ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده است.

استاندار کرمان تأکید کرد: مشاوران امور ایثارگران باید مسئولیت خود را جدی بگیرند و آن را صرفاً یک جایگاه اداری یا تشریفاتی ندانند، زیرا این مسئولیت علاوه بر پیگیری مسائل کارکنان ایثارگر، شامل تسهیل امور جامعه هدف دستگاه‌ها و همچنین توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مجموعه‌های اجرایی نیز می‌شود.

طالبی، با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ ایثار در نظام مدیریتی استان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روحیه جهاد، ایثار و فداکاری در الگوی مدیریتی استان هستیم.

وی افزود: مقدم دانستن منافع مردم بر منافع شخصی و گروهی، ارتقای مسئولیت‌پذیری، تسهیل امور مردم و کمک به سلامت اداری از جمله موضوعاتی است که باید در عملکرد مدیران و کارکنان مورد توجه قرار گیرد.

طالبی، با اشاره به برخی مشکلات موجود در نظام اداری تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید برای ارتقای توانمندی مجموعه‌های اجرایی، رفع موانع و حل مشکلات مردم تلاش کنند و در صورت وجود تخلف یا فساد، برای رفع آن پیشگام باشند.

استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت تکریم عملی جامعه ایثارگری اظهار کرد: احترام به ایثارگران باید در رفتار، کیفیت خدمات، سرعت رسیدگی به درخواست‌ها و نحوه پیگیری مسائل آنان نمود پیدا کند و نباید به اقدامات تشریفاتی محدود شود.

وی استفاده از ظرفیت فکری، مدیریتی و تجربی جامعه ایثارگری را از ضرورت‌های توسعه استان دانست و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید از تجربیات ایثارگران، جانبازان و رزمندگان در اصلاح فرایندها، تصمیم‌سازی‌ها و حل مسائل مدیریتی استفاده کنند و زمینه حضور آنان را در شوراهای مشورتی و سازوکارهای تبادل اندیشه فراهم آورند.

استاندار کرمان با بیان اینکه جامعه ایثارگری در عرصه‌های مدیریتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی دارای ظرفیت‌های ارزشمندی است، اظهار کرد: بسیاری از فعالان موفق اقتصادی و مدیران کشور و استان از جامعه ایثارگران هستند و تجربیات آنان می‌تواند در حل مسائل دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.

طالبی همچنین به مسائل عمومی جامعه ایثارگری از جمله اشتغال و مسکن اشاره کرد و گفت: در ماه‌های اخیر نشست‌هایی با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار شده و برای رفع این دو موضوع برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

وی افزود: برای واگذاری زمین به ایثارگران واجد شرایط و همچنین کاهش مشکلات اشتغال این قشر، برنامه‌ریزی انجام شده و اجرای این برنامه‌ها با همکاری دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار دارد.

استاندار کرمان بر ضرورت هم‌افزایی میان مشاوران امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: مشاوران نباید مسئولیت خود را تنها به دستگاه محل خدمت محدود کنند، بلکه با همکاری میان دستگاه‌ها می‌توان بسیاری از مشکلات جامعه ایثارگری، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مسکن، اشتغال و خدمات، را برطرف کرد.

طالبی، با اعلام آمادگی استانداری برای حمایت از این روند گفت: با تداوم برگزاری نشست‌ها و اتخاذ رویکردی عملیاتی در پیگیری مسائل، می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر تسهیل امور و رفع مشکلات خانواده‌های ایثارگران استان برداشت.