  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

الگوی مدیریتی استان کرمان نیازمند احیای روحیه جهاد و فداکاری است

الگوی مدیریتی استان کرمان نیازمند احیای روحیه جهاد و فداکاری است

کرمان- استاندار کرمان با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ ایثار در نظام مدیریتی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روحیه جهاد، ایثار و فداکاری در الگوی مدیریتی استان کرمان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی مشاوران امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی کرمان با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در این استان اظهار کرد: استان کرمان استانی ارزش‌محور با روحیه ایثار، فداکاری و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی است و این ویژگی در شهدای استان، به‌ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی و. همچنین در آزادگان، جانبازان و خانواده‌های ایثارگران نمود دارد.

وی با بیان اینکه فرهنگ عمومی استان کرمان بر تکریم خانواده‌های ایثارگران استوار است، افزود: این احترام در بخش‌های اداری و غیردولتی مشهود است و همین ظرفیت، بستر مناسبی برای فعالیت مشاوران امور ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده است.

استاندار کرمان تأکید کرد: مشاوران امور ایثارگران باید مسئولیت خود را جدی بگیرند و آن را صرفاً یک جایگاه اداری یا تشریفاتی ندانند، زیرا این مسئولیت علاوه بر پیگیری مسائل کارکنان ایثارگر، شامل تسهیل امور جامعه هدف دستگاه‌ها و همچنین توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مجموعه‌های اجرایی نیز می‌شود.

طالبی، با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ ایثار در نظام مدیریتی استان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روحیه جهاد، ایثار و فداکاری در الگوی مدیریتی استان هستیم.

وی افزود: مقدم دانستن منافع مردم بر منافع شخصی و گروهی، ارتقای مسئولیت‌پذیری، تسهیل امور مردم و کمک به سلامت اداری از جمله موضوعاتی است که باید در عملکرد مدیران و کارکنان مورد توجه قرار گیرد.

طالبی، با اشاره به برخی مشکلات موجود در نظام اداری تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید برای ارتقای توانمندی مجموعه‌های اجرایی، رفع موانع و حل مشکلات مردم تلاش کنند و در صورت وجود تخلف یا فساد، برای رفع آن پیشگام باشند.

استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت تکریم عملی جامعه ایثارگری اظهار کرد: احترام به ایثارگران باید در رفتار، کیفیت خدمات، سرعت رسیدگی به درخواست‌ها و نحوه پیگیری مسائل آنان نمود پیدا کند و نباید به اقدامات تشریفاتی محدود شود.

وی استفاده از ظرفیت فکری، مدیریتی و تجربی جامعه ایثارگری را از ضرورت‌های توسعه استان دانست و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید از تجربیات ایثارگران، جانبازان و رزمندگان در اصلاح فرایندها، تصمیم‌سازی‌ها و حل مسائل مدیریتی استفاده کنند و زمینه حضور آنان را در شوراهای مشورتی و سازوکارهای تبادل اندیشه فراهم آورند.

استاندار کرمان با بیان اینکه جامعه ایثارگری در عرصه‌های مدیریتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی دارای ظرفیت‌های ارزشمندی است، اظهار کرد: بسیاری از فعالان موفق اقتصادی و مدیران کشور و استان از جامعه ایثارگران هستند و تجربیات آنان می‌تواند در حل مسائل دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.

طالبی همچنین به مسائل عمومی جامعه ایثارگری از جمله اشتغال و مسکن اشاره کرد و گفت: در ماه‌های اخیر نشست‌هایی با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار شده و برای رفع این دو موضوع برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

وی افزود: برای واگذاری زمین به ایثارگران واجد شرایط و همچنین کاهش مشکلات اشتغال این قشر، برنامه‌ریزی انجام شده و اجرای این برنامه‌ها با همکاری دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار دارد.

استاندار کرمان بر ضرورت هم‌افزایی میان مشاوران امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: مشاوران نباید مسئولیت خود را تنها به دستگاه محل خدمت محدود کنند، بلکه با همکاری میان دستگاه‌ها می‌توان بسیاری از مشکلات جامعه ایثارگری، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مسکن، اشتغال و خدمات، را برطرف کرد.

طالبی، با اعلام آمادگی استانداری برای حمایت از این روند گفت: با تداوم برگزاری نشست‌ها و اتخاذ رویکردی عملیاتی در پیگیری مسائل، می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر تسهیل امور و رفع مشکلات خانواده‌های ایثارگران استان برداشت.

کد مطلب 6887833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها