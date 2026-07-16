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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

مقام یمنی: توان مقابله با تهاجم اقتصادی را داریم

مقام یمنی: توان مقابله با تهاجم اقتصادی را داریم

معاون وزیر اطلاع‌رسانی یمن گفت که کشورش اکنون از توانایی لازم برای درهم شکستن «تجاوز اقتصادی» برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد منصور»، معاون وزیر اطلاع‌رسانی یمن در گفت‌وگو با شبکه المیادین اظهار کرد: یمن هیچ‌گاه شعاری را مطرح نمی‌کند مگر آنکه توان تحقق آن را داشته باشد و امروز نیز از توانایی لازم برای درهم شکستن تجاوز اقتصادی برخوردار است.

وی با اشاره به مواضع عربستان سعودی افزود: ریاض باید مواضع یمن در قبال فلسطین را به‌درستی درک کرده و در محاسبات خود درباره محاصره اعمال‌شده علیه یمن تجدیدنظر کند.

منصور همچنین با ابراز تأسف از مواضع دولت لبنان در قبال مقاومت تصریح کرد: لبنان یک برگ طلایی در اختیار دارد و آن حزب‌الله است.

کد مطلب 6890050

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