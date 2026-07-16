مقام یمنی: توان مقابله با تهاجم اقتصادی را داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد منصور»، معاون وزیر اطلاع‌رسانی یمن در گفت‌وگو با شبکه المیادین اظهار کرد: یمن هیچ‌گاه شعاری را مطرح نمی‌کند مگر آنکه توان تحقق آن را داشته باشد و امروز نیز از توانایی لازم برای درهم شکستن تجاوز اقتصادی برخوردار است.

وی با اشاره به مواضع عربستان سعودی افزود: ریاض باید مواضع یمن در قبال فلسطین را به‌درستی درک کرده و در محاسبات خود درباره محاصره اعمال‌شده علیه یمن تجدیدنظر کند.

منصور همچنین با ابراز تأسف از مواضع دولت لبنان در قبال مقاومت تصریح کرد: لبنان یک برگ طلایی در اختیار دارد و آن حزب‌الله است.