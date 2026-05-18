مجتبی کاکایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدارک برنامه‌های متنوع به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر در شهرستان سرپل‌ذهاب خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس برگزار می‌شود.

وی افزود: ویژه‌برنامه گرامیداشت سوم خرداد با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان در جوار حرم مطهر احمدبن‌اسحاق(ره) برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب ادامه داد: سرکشی و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا و همچنین برگزاری محافل انس با قرآن کریم به نام شهدای دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این مناسبت است.

کاکایی با اشاره به نقش مهم رزمندگان اسلام در عملیات بیت‌المقدس تصریح کرد: سخنرانی فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس نیز در دستور کار قرار دارد تا نسل جوان بیش از پیش با رشادت‌ها و فداکاری‌های دوران دفاع مقدس آشنا شوند.

وی همچنین به برنامه‌های مرتبط با روز مقاومت و پایداری مردم دزفول اشاره کرد و گفت: این مناسبت‌ها فرصت ارزشمندی برای بازخوانی فرهنگ ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان است.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب در پایان آزادسازی خرمشهر را یکی از ماندگارترین افتخارات انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: حفظ و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده یک ضرورت فرهنگی و ملی است.