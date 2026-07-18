نوری: اجرای پزشک خانواده جراحی اساسی نظام سلامت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر شنبه در نشست بررسی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدامی ارزشمند و تحول‌آفرین در نظام سلامت کشور است.

استاندار خراسان شمالی گفت: این طرح همانند یک جراحی اساسی در نظام درمان کشور است و اگر با قدرت، دقت و انسجام اجرا شود، دستاوردهای ارزشمندی برای نظام سلامت به همراه خواهد داشت و در بلندمدت منافع آن نصیب مردم و کشور خواهد شد.

وی افزود: هر طرحی پیش‌نیازها و ملزومات خاص خود را دارد و باید با فراهم کردن این الزامات، ضریب موفقیت آن را افزایش داد.

نوری ادامه داد: پیشنهادهای تکمیلی این برنامه باید جمع‌بندی و چشم‌انداز اجرای آن به‌صورت دقیق ترسیم شود تا زمینه تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای این طرح اظهار کرد: موفقیت برنامه پزشک خانواده نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌ها، هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و اجرای صحیح نظام ارجاع است.

استاندار خراسان شمالی بیان کرد: اجرای درست این برنامه در بلندمدت به ارتقای کیفیت خدمات درمانی، افزایش عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و بهره‌مندی بیشتر مردم از امکانات بهداشتی منجر خواهد شد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، شهرستان‌های جاجرم و اسفراین از خراسان شمالی در مرحله دوم اجرای پایلوت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع انتخاب شده‌اند.