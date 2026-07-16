جلسه ستاد اربعین گیلانغرب با محور آمادگی مرز سومار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد اربعین حسینی شهرستان گیلانغرب صبح پنجشنبه به ریاست فرماندار شهرستان و با حضور اعضای شورای اداری و اعضای ستاد مردمی اربعین حسینی شهرستان برگزار شد.
در این جلسه آخرین تمهیدات و هماهنگیهای لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین حسینی و همچنین آمادگی مرز سومار به عنوان دومین مرز اربعینی استان کرمانشاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و روند اقدامات و برنامهریزیهای انجام شده در این زمینه تشریح شد.
همچنین در این نشست بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و ستاد مردمی اربعین حسینی به منظور ارائه خدمات مطلوب، تسهیل تردد زائران و فراهم شدن شرایط مناسب برای عبور و مرور زائران از مرز سومار تأکید شد.
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